Карта бойових дій за період 27 березня – 3 квітня: березневі рекорди ЗСУ та загроза для Часового Яру

Підсумки бойових дій у березні

Основна загроза на фронті, на яку росіяни зробили головну ставку і проти якої ЗСУ наразі не мають протидії, – це КАБи. Якщо в лютому рашисти випустили по наших окопах рекордні 1500 керованих бомб, то в березні вони збільшили цю кількість майже до 2400. Тобто мало не вдвічі. Крім нарощування запуску авіабомб, ворог постійно намагається зробити їх більш точними.

Натомість ЗСУ в березні встановили відразу 4 абсолютні рекорди зі знищення росіян. Зокрема, Сили оборони ліквідували 1546 одиниць автотехніки, що на 40% більше від лютневих цифр, які також були рекордними. До цього варто додати 215 авто спеціальної та унікальної техніки, що теж є рекордним показником. Окрім того, ЗСУ висадили в повітря 976 артилерійських установок і 963 безпілотники тактичного рівня.

53 знищені системи ППО є "бронзовим" показником за весь період війни. 376 танків і 769 БМП – хоч і не рекордні цифри, однак входять до топ-5, як і понад 28 тисяч ліквідованих росіян.

На тлі значного дефіциту снарядів для артилерії ЗСУ вдалося досягнути таких вражаючих показників завдяки суттєвому нарощуванню ударів дронами-камікадзе. Військові дослідники нарахували 1062 удари українських дронів у березні проти 652 російських.

Новини з лиманського напрямку за місяць

Саме завдяки КАБам на східному фронті в березні зс РФ уперше за багато місяців зуміли просунутися вперед на більшості гарячих ділянок. Маючи намір підготувати наступ на Краматорсько-Слов’янську агломерацію міст, росіяни вже не один місяць пробиваються до Лимана. Втім у березні Сили оборони втримали лівобережний плацдарм на річці Жеребець і не допустили окупації сіл Терни і Ямполівка. Попри численні атаки, загарбники мали успіх лише на невеликій ділянці фронту.

Карта битви за Часів Яр

З іншого боку підступи до півдня Краматорської агломерації охороняє Часів Яр. У березні рашисти змогли пробити фронт на глибину до двох кілометрів, окупувати половину села Іванівське, а також просунутися дорогою Бахмут – Часів Яр, яка підіймається по хребту височини. Таким чином росіяни не тільки підійшли впритул до міста, а й здобули перевагу висоти над оборонцями Іванівського та Богданівки. В останні дні березня ворог продавив нашу оборону ще на пів кілометра та почав нависати над Іванівським з півночі, ще більше ускладнивши логістику до цього села. А в перші дні квітня просунувся вперед на південних околицях села.

Отже, вочевидь, найближчим часом нас чекає відхід ЗСУ із цих сіл, а у квітні розпочнеться нова багатомісячна битва за Часів Яр. Імовірно, готуючи свій відхід, ЗСУ підірвали міст з Іванівського до Часового Яру. Вже зараз тиск на "Часік" суттєво спав, оскільки внаслідок попередніх штурмів дорога до міста всіяна трупами та розбитою бронетехнікою.

Мапа бойових дій на Авдіївському плацдармі

Найбільше просування ворога в березні відбулося на Авдіївському напрямку, адже після відходу від міста ЗСУ потрібно було покинути територію, яка перебувала під вогневим контролем з авдіївської височини, та закріпитися на нових лініях оборони. В рамках цього відходу зс РФ окупували на різних ділянках від 2 до 9 км нашої Донеччини, зокрема села Ласточкине, Сєверне, Орлівку, Степове, Тоненьке і Водяне. Надзвичайно важкі бої тривають за село Бердичі, половина якого вже перебуває під контролем росіян. Окрім того, в останні дні березня рашисти зуміли пробитися до центральної частини Первомайського, а через кілька днів завершили окупацію Водяного, де ворога стримували більше року. Раніше вони впритул підійшли до Невельського і навіть заявили про його захоплення, однак інформація виявилася неправдивою.

Водночас наші воїни закріпилися по новій лінії оборони: сіл Бердичі – Семенівка – Уманське – Нетайлове. На початку квітня окупанти найбільше зосередили свої зусилля на спробах розвинути успіх у напрямку на Уманське, але 25-та бригада розбила їх наступ і знищила 12 танків та 8 БМП. На іншій ділянці фронту ворог намагається форсувати річку Дурну, щоб вклинитися в нашу оборону між Семенівкою та Орлівкою.

Вугледарський і Курахівський напрямок

Попри величезну кількість штурмів і спроб окупувати напівоточену Новомихайлівку, рашисти в березні змогли захопити тільки східну частину села. Аналогічна ситуація – біля Мар’їнки, де окупанти з усіх сил хочуть поширити зону свого контролю на північ, атакуючи Красногорівку, на захід – через Георгіївку та південь, де вони так і не зуміли закріпитися в селі Побєда. Попри велику кількість військ на цій ділянці фронту й посилення тиску наприкінці місяця, успіхи окупантів є мінімальними, а Сили оборони успішно відбивають атаки.

Росія стала ще більш вразливою

Щойно офіційний Київ заявив про виробництво дронів, які можуть літати на понад 1000 км, як наступного дня вони завітали в Татарстан, де уразили завод із виробництва дронів у Єлабузі. А також НПЗ "ТАНЕКО" в Нижньокамську, який є 13-м найбільшим заводом у Росії та переробляє 8,6 млн т нафти, або 3% загальної річної переробки РФ.

До Нижньокамська тільки по прямій – понад 1100 км, а дрони, звісно, так не літають. А отже, їхні можливості є більшими. Наскільки – стане відомо після ураження нових цілей, якими, можливо, стануть НПЗ в Башкортостані чи військові заводи в Іжевську.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.