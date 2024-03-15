Прорив кордону РФ добровольцями. Операція ГУР та втрати окупантів у Авдіївці. Воєнні підсумки тижня

Російські добровольці контролюють населені пункти РФ

На Курщині бойові зіткнення відбуваються біля населеного пункту Тьоткіне. Зараз селище контролюється російськими добровольцями. На Бєлгородщині бойові дії тривають у населених пунктах Сподарюшине та Козинки. Сьогодні там використовується військова техніка, танки, РСЗВ.

Рейдові дії російських підрозділів продовжуються. Добровольці прагнуть домогтися, щоб у росіян була альтернатива в розумінні того, як має розвиватися ситуація в Російській Федерації. Інформаційний, політичний та пропагандиський ефект переважає над військовим. Добровольці воюють цивілізовано, попередили, потім діють. Вони попередили людей про евакуацію, зробили заяву, що будуть здійснюватись удари по російських військових об'єктах.

У прикордонні Курської, Бєлгородської та Брянської областей розташовано близько 20 тис. особового складу російських військ. Там розгорнуті регулярні частини армії РФ, росгвардії та прикордонники. Вони втягнуті у бойові дії, з метою утримання цих ділянок. Якщо бойові дії російських добровольчих об'єднань будуть тривалими, росіянам доведеться і далі перекидати сили на ці ділянки. Важливо, що у діях російських добровольців є військова, інформаційна та пропагандистська складові. Якщо такі рейдові дії будуть масштабними, то можуть стати ще однією важливою складовою дій ЗСУ у протидії агресору.

Що стоїть за атаками по НПЗ РФ та як вони шкодять Кремлю

На території Росії розташовано близько 30 великих нафтопереробних заводів та близько 80 – дещо менших. Українськими ударними далекобійники безпілотними комплексами було уражено одні з найбільших НПЗ РФ. Це віддзеркалення стратегії, про яку повідомляли СБУ, ГУР. Вони попереджали, що будуть вражатися об'єкти критичної інфраструктури, які впливають на економіку РФ, військову та промислову потужності.

Сьогодні українські засоби ураження атакували НПЗ у Калузькій області. Це призвело до наступних наслідків для РФ. По-перше, суттєво скоротилася переробка нафти в Росії. Загалом, з початку січня цього року, коли почалися цілеспрямовані атаки на НПЗ, переробка скоротилася приблизно на 11-12 %. Фактично, із 300 млн тонн на рік, цих 30 млн уже не переробляються. Також зросла ціна на бензин і дизель у РФ. Країна припинила впродовж півроку обмеження на експорт. Тому так чи інакше, це вплине на певні складнощі у росіян з паливом. Насамперед, це позначиться на цивільних користувачах, а згодом, сподіваємось, вплине на військові частини. Звісно, це оптимістична перспектива, але як бачимо, використання дронів достатньо ефективне, враховуючи, що зараз ми на такій значний дальності влучно можемо знищувати критичні установки на території заводів.

Зразки дронів, які використовувались, вже ідентифіковані, це новий дрон "Лютий". Дальність його польоту до 1000 кілометрів, а маса бойової частини - 75 кілограмів. Також застосовували дрон "Бобер", з дальністю польоту у 800 кілометрів. Зараз головним завданням є масштабувати використання цих дронів по НПЗ і летовищах, де дислокується російська військова авіація.

Ситуація на фронті: Авдіївський напрямок

Головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що противник тривалий час намагається прорвати оборону українських військ у смугах трьох бригад. Зокрема, 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", яка утримує Бердичі, 3-тьої ОШБ, що знаходиться поблизу Орлівки і Тоненького, і 59-та механізована бригада ЗСУ, яка утримує Первомайське. Уся ділянка зараз знаходиться під постійним тиском противника. Але просування ворога є незначним. Рубіж утримується за рахунок того, що там були додаткові посилені резерви, артилерія, засоби РЕБ. Зараз якийсь алгоритм захисту від переважаючих сил противника і його авіації є певним чином напрацьованим.

Ця ділянка для оборони є надзвичайно складною, при тому, що проходить по певних водосховищах. Сподіваємось, що ЗСУ надалі будуть використовувати стратегію максимального ураження живої сили противника. Якщо віддавати частину території навіть на тимчасовий період, це дуже дорого для ворога. Сирський відзначив, що на цих ділянках ворог суттєво потерпає від втрат. Через те, що значна сила противника сконцентрована на інших ділянках фронту, є певна стабілізація. Але про стабілізацію навколо західного фронту за Авдіївкою, поки що говорити не варто, фронт надто активний.

Куп'янськ-Сватове-Кремінна

На цьому напрямку стратегія противника не змінилась. Ворог має намір вийти до Куп'янськ-Вузлового, витіснити ЗСУ за річку Оскіл, а біля Тернів та Ямпілівки дотиснути українські війська, щоб ЗСУ перейшли на правий берег річки Жеребець. Попри бажання росіян, значних змін на лінії фронту не відбулось. Сподіваємось, що Генштаб ЗСУ цілком усвідомлює усі ризики. Скоріш за все, евакуація є упереджувального характеру, аби ЗСУ мали можливість ефективно діяти на цих ділянках. Логіка є абсолютно виправданою, особливо на тих напрямках, де діє авіація та артилерія ворога.

Завод Rheinmetall в Україні

Rheinmetall - одне з найбільших потужних європейських об'єднань, яке має підприємства у різних країнах світу з виготовлення боєприпасів. Rheinmetall має виготовити близько 600 тис. боєприпасів до кінця року. Це буде найбільший виробник серед усіх європейських країн. Керівник підприємства оголосив, що в Україні також буде розгорнуто виробництво боєприпасів. На це знадобиться приблизно рік. Артилерійські боєприпаси, за його словами, будуть вкрай корисними і потрібними. Потенціал європейських компаній необхідний для нас. Саме виробництво боєприпасів буде основою для співпраці з Rheinmetall.