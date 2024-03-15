Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті Прорив кордону РФ добровольцями. Операція ГУР та втрати окупантів у Авдіївці. Воєнні підсумки тижня
Аналітика

Прорив кордону РФ добровольцями. Операція ГУР та втрати окупантів у Авдіївці. Воєнні підсумки тижня

Сергій Згурець
15 березня, 2024 п'ятниця
22:02
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Рейдові дії російських підрозділів, які воюють на боці України, продовжуються. Добровольці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу (РДК) і "Сибірського батальйону" зайшли на ділянки Бєлгородської та Курської областей РФ

Російські добровольці контролюють населені пункти РФ

На Курщині бойові зіткнення відбуваються біля населеного пункту Тьоткіне. Зараз селище контролюється російськими добровольцями. На Бєлгородщині бойові дії тривають у населених пунктах Сподарюшине та Козинки. Сьогодні там використовується військова техніка, танки, РСЗВ.

Рейдові дії російських підрозділів продовжуються. Добровольці прагнуть домогтися, щоб у росіян була альтернатива в розумінні того, як має розвиватися ситуація в Російській Федерації. Інформаційний, політичний та пропагандиський ефект переважає над військовим. Добровольці воюють цивілізовано, попередили, потім діють. Вони попередили людей про евакуацію, зробили заяву, що будуть здійснюватись удари по російських військових об'єктах.

У прикордонні Курської, Бєлгородської та Брянської областей розташовано близько 20 тис. особового складу російських військ. Там розгорнуті регулярні частини армії РФ, росгвардії та прикордонники. Вони втягнуті у бойові дії, з метою утримання цих ділянок. Якщо бойові дії російських добровольчих об'єднань будуть тривалими, росіянам доведеться і далі перекидати сили на ці ділянки. Важливо, що у діях російських добровольців є військова, інформаційна та пропагандистська складові. Якщо такі рейдові дії будуть масштабними, то можуть стати ще однією важливою складовою дій ЗСУ у протидії агресору. 

Що стоїть за атаками по НПЗ РФ та як вони шкодять Кремлю

На території Росії розташовано близько 30 великих нафтопереробних заводів та близько 80 – дещо менших. Українськими ударними далекобійники безпілотними комплексами було уражено одні з найбільших НПЗ РФ. Це віддзеркалення стратегії, про яку повідомляли СБУ, ГУР. Вони попереджали, що будуть вражатися об'єкти критичної інфраструктури, які впливають на економіку РФ, військову та промислову потужності. 

Сьогодні українські засоби ураження атакували НПЗ у Калузькій області. Це призвело до наступних наслідків для РФ. По-перше, суттєво скоротилася переробка нафти в Росії. Загалом, з початку січня цього року, коли почалися цілеспрямовані атаки на НПЗ, переробка скоротилася приблизно на 11-12 %. Фактично, із 300 млн тонн на рік, цих 30 млн уже не переробляються. Також зросла ціна на бензин і дизель у РФ. Країна припинила впродовж півроку обмеження на експорт. Тому так чи інакше, це вплине на певні складнощі у росіян з паливом. Насамперед, це позначиться на цивільних користувачах, а згодом, сподіваємось, вплине на військові частини. Звісно, це оптимістична перспектива, але як бачимо, використання дронів достатньо ефективне, враховуючи, що зараз ми на такій значний дальності влучно можемо знищувати критичні установки на території заводів. 

Зразки дронів, які використовувались, вже ідентифіковані, це новий дрон "Лютий". Дальність його польоту до 1000 кілометрів, а маса бойової частини - 75 кілограмів. Також застосовували дрон "Бобер", з дальністю польоту у 800 кілометрів. Зараз головним завданням є масштабувати використання цих дронів по НПЗ і летовищах, де дислокується російська військова авіація.

Ситуація на фронті: Авдіївський напрямок

Головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що противник тривалий час намагається прорвати оборону українських військ у смугах трьох бригад. Зокрема, 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", яка утримує Бердичі, 3-тьої ОШБ, що знаходиться поблизу Орлівки і Тоненького, і 59-та механізована бригада ЗСУ, яка утримує Первомайське. Уся ділянка зараз знаходиться під постійним тиском противника. Але просування ворога є незначним. Рубіж утримується за рахунок того, що там були додаткові посилені резерви, артилерія, засоби РЕБ. Зараз якийсь алгоритм захисту від переважаючих сил противника і його авіації є певним чином напрацьованим. 

Ця ділянка для оборони є надзвичайно складною, при тому, що проходить по певних водосховищах. Сподіваємось, що ЗСУ надалі будуть використовувати стратегію максимального ураження живої сили противника. Якщо віддавати частину території навіть на тимчасовий період, це дуже дорого для ворога. Сирський відзначив, що на цих ділянках ворог суттєво потерпає від втрат. Через те, що значна сила противника сконцентрована на інших ділянках фронту, є певна стабілізація. Але про стабілізацію навколо західного фронту за Авдіївкою, поки що говорити не варто, фронт надто активний.

Куп'янськ-Сватове-Кремінна 

На цьому напрямку стратегія противника не змінилась. Ворог має намір вийти до Куп'янськ-Вузлового, витіснити ЗСУ за річку Оскіл, а біля Тернів та Ямпілівки дотиснути українські війська, щоб ЗСУ перейшли на правий берег річки Жеребець. Попри бажання росіян, значних змін на лінії фронту не відбулось. Сподіваємось, що Генштаб ЗСУ цілком усвідомлює усі ризики. Скоріш за все, евакуація є упереджувального характеру, аби ЗСУ мали можливість ефективно діяти на цих ділянках. Логіка є абсолютно виправданою, особливо на тих напрямках, де діє авіація та артилерія ворога.

Завод Rheinmetall в Україні

Rheinmetall - одне з найбільших потужних європейських об'єднань, яке має підприємства у різних країнах світу з виготовлення боєприпасів. Rheinmetall має виготовити близько 600 тис. боєприпасів до кінця року. Це буде найбільший виробник серед усіх європейських країн. Керівник підприємства оголосив, що в Україні також буде розгорнуто виробництво боєприпасів. На це знадобиться приблизно рік. Артилерійські боєприпаси, за його словами, будуть вкрай корисними і потрібними. Потенціал європейських компаній необхідний для нас. Саме виробництво боєприпасів буде основою для співпраці з Rheinmetall.

Теги:
Світ
Україна
Росія
зброя
СБУ
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
нафта
Донеччина
Авдіївка
ГУР
зброя для України
Колонка Згурця
Читайте також:
Наслідки атаки РФ
15 березня, 2024 п'ятниця
Росія атакувала дронами: на Вінниччині є загиблі, ППО працювала на підступах до Києва
ЗАЕС
13 березня, 2024 середа
У Росії заявили, що вважають заяви про повернення Україні ЗАЕС "порушенням суверенітету РФ"
легіон "Свобода Росії"
14 березня, 2024 четвер
Російські добровольці готові обміняти Тьоткіне на Мелітополь, - легіон "Свобода Росії"
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.47
    Купівля 38.47
    Продаж 38.96
  • EUR
    Купівля 41.89
    Продаж 42.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
15 березня
23:11
окупанти
"У середині березня російська армія піде на Київ": Центр стратегічних комунікацій спростував вкид, який шириться мережею
22:56
Оновлено
вибори днр
"Не мають законної сили": Радбез ООН засудив псевдовибори Путіна на ТОТ України
22:43
Джо Байден
Байден скористався промовою на ланчі "Друзі Ірландії", щоб закликати Конгрес схвалити допомогу Україні
22:39
Андрій Шевченко та Кафу
Знаменитий бразильський футболіст, який грав зі Шевченком, погодився поїхати в Москву
22:22
Іран
Лідери G7 попередили Іран про "суттєві заходи" в разі постачання балістичних ракет до РФ
22:21
Оновлено
атака РФ, Одеса, 15.03.24
РФ атакувала Одесу ракетами: 20 людей загинуло, понад 40 - у лікарнях
22:20
Аднан Ковачевич
Євро-2024: Боснія і Герцеговина викликала на матч з Україною нового футболіста
22:05
Греція
Греція приєдналася до коаліції з розмінування України
21:48
Ексклюзив
Інтернет-термінал SpaceX Starlink
Мінометний розрахунок не потребує Starlink: представник HIMERA розповів про переваги систем зв'язку компанії
21:33
Сергій Марченко
Україна готує план "Б", якщо у США не схвалять допомогу Києву, - очільник Мінфіну
21:20
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу схвалив план наступу на Рафах, - The Guardian
21:12
Оновлено
Бєлгород
Російські добровольці нагадали про евакуаційний коридор у ніч на 16 березня й анонсували масовані удари по військах Путіна у Білгородській і Курській областях
21:05
День Гідності та Свободи, Україна, прапор України
Кабмін схвалив програму розвитку й функціонування української мови до 2030 року: подробиці
21:03
Анонс
Обкладинка прямого ефіру Княжицького і Чиченіної
НАЖИВО: Культура під час війни, Оскар і що має робити держава - прямий ефір за участі Миколи Княжицького і Лєни Чиченіної
20:59
Microsoft
Microsoft та Amazon припиняють доступ до своїх хмарних сервісів на території РФ
20:19
хакер
Псевдовибори Путіна: хакери поклали сайти "виборчкомів РФ" на ТОТ, - Спротив
20:06
Огляд
"Я, "Побєда" і Берлін"
Коли треба сказати "Я - капітан!": що подивитися на вихідних
20:02
OPINION
Сашко Лірник
Таврована лілея на плечі
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 751-го дня війни: німці планують побудувати в Україні 4 заводи з виробництва зброї, Болгарія передала для ЗСУ сотню бронетранспортерів
19:56
Оновлено
Владислав Ванат, УПЛ, "Динамо"
"Динамо" обіграло "Зорю", а "Шахтар" переміг "Минай". Результати та розклад матчів 21-го туру УПЛ
19:50
Ексклюзив
Франція
"Я в це не вірю", - дипломат Шамшур про можливість відправлення військ Франції в Україну
19:37
Тібо Куртуа та Андрій Лунін
Анчелотті повідомив, коли Куртуа буде готовий замінити Луніна у воротах "Реала"
19:36
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:28
Ворог 22 рази за добу намагався пробити українську оборону на Новопавлівському напрямку, - Генштаб
19:16
Олаф Шольц
Шольц після зустрічі з Макроном та Туском оголосив про створення союзниками України коаліції ракетної артилерії
19:00
Ентоні Блінкен
США надіслали Ірану "чіткий сигнал" не постачати Росії далекобійні ракети, - Блінкен
18:44
Зеленський анонсував удари по "найуразливіших місцях ворога"
18:39
мобільні мережі телефон андроид
"В Україні продають номери телефонів загиблих військових ЗСУ за $100": РФ вигадала новий фейк
18:38
Хорватія
У Хорватії оголосили дату дострокових парламентських виборів
18:25
Павел Коваль
У Путіна менталітет авторитарного боягуза, - польський депутат Павел Коваль
18:19
Ексклюзив
ОТРК "Іскандер-М"
Від пуску з "Іскандер-М" до влучання є близько 300 секунд, а виявляють ракету не одразу, - військовий експерт Катков
18:16
Збірна України
"Входить у топ-10 Європи": очільник боснійського футболу високо оцінив збірну України напередодні битви за ЧЄ
18:08
OPINION
Дмитро Золотухін
Білий прапор Оппенгеймера
18:03
Дмитро Лубінець
"Новий підхід щодо дестабілізації": Лубінець розповів, що росіяни почали масово звертатися до родичів українських військовополонених
18:01
україна німеччина
У бундестазі висловилися за замороження війни в Україні. Уряд Німеччини відреагував
17:59
Алек Болдвін
Убивство українки Гатчінс: Болдвін подав заяву про зняття звинувачень з нього
17:56
трактор, поле, фермер
Уряд фінансово підтримає частину аграріїв: хто і скільки отримає
17:42
Огляд
"Я, "Побєда" і Берлін"
"Я, "Побєда" і Берлін" пішли в народ
17:33
Президент Палестинської автономії призначив нового прем'єр-міністра
17:29
Угорщина
Угорщина надіслала Україні документ, у якому вимагає повернути її нацменшині "права, які вона мала до 2015 року", – ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV