Атомна енергетика в Європі: депутат парламенту Британії Гейл підтримав альтернативу газу й нафти з РФ, - Guildhall
Депутат парламенту Великобританії, член Палати Представників сер Роджер Гейл заявив, що підтримує розвиток атомної енергетики країнами Європи для незалежності від РФ
Про це повідомляє Guildhall з посиланням на коментар Роджера Гейла.
"Безперечно, я підтримую розвиток атомної енергетики для енергонезалежності від Росії", - відповів він.
За його словами, Європейський Союз та Захід загалом мають підготувати план повної відмови від російських енергоресурсів.
"Так, абсолютно такий план (відмови від російських енергоресурсів - ред.) має бути підготовлений. Передумовами для повної відмови від російських енергоресурсів є розвиток альтернативних джерел енергії", - наголосив депутат парламенту Великої Британії.
- Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що влітку країни ЄС припинять імпорт російського вугілля, а до кінця 2022 року відмовляться від нафти з РФ.
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