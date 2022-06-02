Про це повідомляє Guildhall з посиланням на коментар Роджера Гейла.

"Безперечно, я підтримую розвиток атомної енергетики для енергонезалежності від Росії", - відповів він.

За його словами, Європейський Союз та Захід загалом мають підготувати план повної відмови від російських енергоресурсів.

"Так, абсолютно такий план (відмови від російських енергоресурсів - ред.) має бути підготовлений. Передумовами для повної відмови від російських енергоресурсів є розвиток альтернативних джерел енергії", - наголосив депутат парламенту Великої Британії.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що влітку країни ЄС припинять імпорт російського вугілля, а до кінця 2022 року відмовляться від нафти з РФ.

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