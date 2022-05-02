ЄС влітку відмовиться від російського вугілля, а до кінця року - від нафти, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що влітку країни ЄС припинять імпорт російського вугілля, а до кінця 2022 року відмовиться від нафти з РФ
Про це Шольц заявив у інтерв'ю The Indian Express.
"Зараз ми проводимо дуже амбітну політику, щоб зменшити нашу залежність від імпорту викопного палива з Росії. Влітку ми припинимо імпорт російського вугілля, поступово відмовимося від російської нафти до кінця року і різко скоротимо імпорт газу з Росії", - сказав Шольц.
Він назвав санкції Євросоюзу проти РФ безпрецедентними.
"Російське вторгнення в Україну руйнує домівки, засоби до існування та саме життя українців. Я закликав президента Путіна раніше і роблю це тут знову, припинити цю війну. У відповідь на це масове і неприйнятне порушення міжнародного права Європейський Союз прийняв безпрецедентні санкції проти РФ та проти осіб, щоб вони відчули серйозні збитки від цієї війни", - зазначив Шольц.
- 11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.
- За даними видання Bloomberg, Європейський Союз та США обговорюють три різні варіанти санкцій, які стосуватимуться постачання нафти з РФ.
- Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС щодо російської нафти розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго.
- 28 квітня Bloomberg повідомив, що Німеччина підтримає поступове ембарго на російську нафту в новому пакеті санкцій.
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