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Аварія на "Рівнеазоті": на хімоб'єктах України проведуть позапланові перевірки, - Монастирський

21 липня, 2021 середа
13:56
Суспільство Денис Монастирський

Через аварію на заводі "Рівнеазот" по всій Україні до кінця року мають провести позапланові перевірки на хімічно небезпечних об'єктах

Про це заявив очільник МВС Денис Монастирський під час засідання уряду.

“З метою попередження та недопущення подібних аварій, вважаємо за необхідне доручити Держпраці, ДСНС і Держекології проведення позапланових спільних перевірок хімічно небезпечних об’єктів першого та другого ступенів хімічної небезпеки з практичним відпрацюванням дій персоналу та об’єктів аварійно рятувальних служб щодо реагування на виникнення таких аварій”, - наголосив він. 

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Монастирський зазначив, що такі перевірки можна провести до кінця року.

  • Нагадаємо, що на підприємстві "Рівнеазот" сталась розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти.
  • Державна екологічна інспекція (ДЕІ) досліджує ґрунти поблизу заводу "Рівнеазот", на якому 20 липня сталася аварія, та найближчих населених пунктів.
  • Серед попередніх причин розгерметизації трубопроводу на заводі "Рівнеазот" названо невідповідність матеріалу заявленим характеристикам та корозію.

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Денис Монастирський
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