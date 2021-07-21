Аварія на "Рівнеазоті": на хімоб'єктах України проведуть позапланові перевірки, - Монастирський

Про це заявив очільник МВС Денис Монастирський під час засідання уряду.

“З метою попередження та недопущення подібних аварій, вважаємо за необхідне доручити Держпраці, ДСНС і Держекології проведення позапланових спільних перевірок хімічно небезпечних об’єктів першого та другого ступенів хімічної небезпеки з практичним відпрацюванням дій персоналу та об’єктів аварійно рятувальних служб щодо реагування на виникнення таких аварій”, - наголосив він.



Читайте також: Аварія на "Рівнеазоті": викиди можуть випадати у вигляді кислотних дощів, - викладачка кафедри хімії

Монастирський зазначив, що такі перевірки можна провести до кінця року.

Нагадаємо, що на підприємстві "Рівнеазот" сталась розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти.

Державна екологічна інспекція (ДЕІ) досліджує ґрунти поблизу заводу "Рівнеазот", на якому 20 липня сталася аварія, та найближчих населених пунктів.

Серед попередніх причин розгерметизації трубопроводу на заводі "Рівнеазот" названо невідповідність матеріалу заявленим характеристикам та корозію.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb