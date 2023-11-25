Авдіївка для росіян перетворюється на Бермудський трикутник: військовий експерт Снєгирьов про втрати окупантів

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Можемо говорити про зміну тактики російських окупантів в районі Авдіївки. Якщо раніше це були масовані наступи, тобто бронеколони під прикриттям до однієї батальйонно-тактичної групи, то тепер це тактика ПВК "Вагнер", яку вони задіювали під час штурмів у Соледарі та Бахмуті, - дія малими мобільними групами від 8 до 15 осіб. Це велика кількість мобільних груп, які за рахунок скорочення лінії фронту створюють вогневу перевагу на певній ділянці фронту та намагаються прорвати оборону ЗСУ", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, бої не припиняються ні на добу, відбувається постійний тиск на ЗСУ по всій ділянці Авдіївського фронту.

"Мовою статистики зазначу, що 10 тис. особового складу противника вже утилізовано, а також 200 одиниць бронетехніки та 120 танків. Тобто, у незалежності від зміни ворожої тактики та стратегії, ЗСУ успішно утилізують російських окупантів. Досить показовий момент, коли в районі Авдіївки без сліду пропали три елітні розвідгрупи, при чому це підрозділи спецпризначення. І у росіян ґвалт, куди ж ті поділися. Авдіївка перетворюється для них на такий собі Бермудський трикутник, де зникають найбільш боєздатні підрозділи російської армії", - зауважив Дмитро Снєгирьов.

На його думку, загарбники, розуміючи, що не мають можливості прорвати оборону ЗСУ, передислоковують на Авдіївський напрямок оперативні резерви з Лиманського напрямку, зокрема 2-гу загальновійськову армію РФ. А це значно послаблює позиції противника у моменті прориву української оборони на Куп'янсько - Лиманському напрямку, який для окупантів є ключовим.