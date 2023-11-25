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Авдіївка для росіян перетворюється на Бермудський трикутник: військовий експерт Снєгирьов про втрати окупантів

25 листопада, 2023 субота
18:22
Війна з Росією

Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що біля Авдіївки зникають найбільш боєздатні підрозділи російської армії, навівши приклад показового моменту, коли в районі Авдіївки без сліду пропали три елітні розвідгрупи противника

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Можемо говорити про зміну тактики російських окупантів в районі Авдіївки. Якщо раніше це були масовані наступи, тобто бронеколони під прикриттям до однієї батальйонно-тактичної групи, то тепер це тактика ПВК "Вагнер", яку вони задіювали під час штурмів у Соледарі та Бахмуті, - дія малими мобільними групами від 8 до 15 осіб. Це велика кількість мобільних груп, які за рахунок скорочення лінії фронту створюють вогневу перевагу на певній ділянці фронту та намагаються прорвати оборону ЗСУ", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, бої не припиняються ні на добу, відбувається постійний тиск на ЗСУ по всій ділянці Авдіївського фронту.

"Мовою статистики зазначу, що 10 тис. особового складу противника вже утилізовано, а також 200 одиниць бронетехніки та 120 танків. Тобто, у незалежності від зміни ворожої тактики та стратегії, ЗСУ успішно утилізують російських окупантів. Досить показовий момент, коли в районі Авдіївки без сліду пропали три елітні розвідгрупи, при чому це підрозділи спецпризначення. І у росіян ґвалт, куди ж ті поділися. Авдіївка перетворюється для них на такий собі Бермудський трикутник, де зникають найбільш боєздатні підрозділи російської армії", - зауважив Дмитро Снєгирьов.

На його думку, загарбники, розуміючи, що не мають можливості прорвати оборону ЗСУ, передислоковують на Авдіївський напрямок оперативні резерви з Лиманського напрямку, зокрема 2-гу загальновійськову армію РФ. А це значно послаблює позиції противника у моменті прориву української оборони на Куп'янсько - Лиманському напрямку, який для окупантів є ключовим.

  • 23 листопада Офіцер "Легіону Свободи" майор МВС Максим Морозов зазначив, що ворог з усіх боків атакує Авдіївку та активно працює в напрямку промзони. 
  • Протягом доби Сили оборони відбили атаки росіян на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Також ЗСУ ліквідували 1100 окупантів.
  • 25 листопада командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомив, що ворог зменшив кількість авіаударів на Авдіївському напрямку, попри велику активність піхоти
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Бахмут
Вагнергейт
втрати окупантів
Соледар
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