Авдіївка - це вікно Путіна на геополітичну арену, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Насправді Авдіївка – це вікно Путіна на геополітичну арену. Це той напрямок, на якому Путін у свій час розраховував провести успішну операцію, оточити Авдіївку і продемонструвати для своїх союзників, перш за все для Сі Цзіньпіна, що він ще готовий і спроможний проводити організації атак, і армія РФ має наступальний потенціал. Згадаємо, що атака на Авдіївку співпала з тим, що Путін під час зустрічі з китайським лідером заявив про готовність до переговорів. Тобто він дуже був впевнений, що армія РФ проведе успішний удар на Авдіївку і зможе продемонструвати момент оточення", - прокоментував голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

На його думку, це не нова російська тактика, можемо пригадати Дебальцівську ситуацію, після якої росіяни отримали Мінські угоди. Можливо, і зараз на те був розрахунок.

"Але коли ситуація за планом не сталася і Путін, прилетівши до Ростова-на-Дону, передав "привіт" військовим армії РФ. А російські військові зрозуміли, якщо вони припинять атаку чи відступлять на Авдіївському напрямку, то це означатиме для них смерть у прямому розумінні. Тому загарбники акумулювали там всі свої сили. На цей момент вже притягнули біля трьох загальновійськових армій, не рахуючи дивізії десантників, морської піхоти, "Шторм Z", чого там тільки немає", - зауважив військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, Авдіївка – добре укріплений район і ворог це прекрасно розуміє, тому і відбуваються такі масовані та жорсткі атаки.

"Крім того, Авдіївка дуже близько розташована біля Донецька, і наші військові артилерією легко там виносили ворожі склади. Звичайно, противник буде намагатися відсунути лінію фронту, аби убезпечити свої склади та лінію постачання. Це також розуміє і наше військове керівництво. Чи займуть росіяни Авдіївку? Сподіваюся, що у близькому часі ворогу це не вдасться", - резюмував Іван Тимочко.