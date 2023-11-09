Авдіївка - це вікно Путіна на геополітичну арену, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко
Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, вважає, що Путін оточенням Авдіївки хотів продемонструвати своїм союзникам, що він спроможний проводити організації атак, і армія РФ має ще наступальний потенціал
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Насправді Авдіївка – це вікно Путіна на геополітичну арену. Це той напрямок, на якому Путін у свій час розраховував провести успішну операцію, оточити Авдіївку і продемонструвати для своїх союзників, перш за все для Сі Цзіньпіна, що він ще готовий і спроможний проводити організації атак, і армія РФ має наступальний потенціал. Згадаємо, що атака на Авдіївку співпала з тим, що Путін під час зустрічі з китайським лідером заявив про готовність до переговорів. Тобто він дуже був впевнений, що армія РФ проведе успішний удар на Авдіївку і зможе продемонструвати момент оточення", - прокоментував голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.
На його думку, це не нова російська тактика, можемо пригадати Дебальцівську ситуацію, після якої росіяни отримали Мінські угоди. Можливо, і зараз на те був розрахунок.
"Але коли ситуація за планом не сталася і Путін, прилетівши до Ростова-на-Дону, передав "привіт" військовим армії РФ. А російські військові зрозуміли, якщо вони припинять атаку чи відступлять на Авдіївському напрямку, то це означатиме для них смерть у прямому розумінні. Тому загарбники акумулювали там всі свої сили. На цей момент вже притягнули біля трьох загальновійськових армій, не рахуючи дивізії десантників, морської піхоти, "Шторм Z", чого там тільки немає", - зауважив військовослужбовець ЗСУ.
За його словами, Авдіївка – добре укріплений район і ворог це прекрасно розуміє, тому і відбуваються такі масовані та жорсткі атаки.
"Крім того, Авдіївка дуже близько розташована біля Донецька, і наші військові артилерією легко там виносили ворожі склади. Звичайно, противник буде намагатися відсунути лінію фронту, аби убезпечити свої склади та лінію постачання. Це також розуміє і наше військове керівництво. Чи займуть росіяни Авдіївку? Сподіваюся, що у близькому часі ворогу це не вдасться", - резюмував Іван Тимочко.
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