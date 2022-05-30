Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Стратегія росіян зрозуміла. Коли противник не може взяти лінію оборони - він нищить цивільну інфраструктуру. Обстріли по місту тривають до 16 годин на добу. В Авдіївки немає жодного вцілілого будинку. Це не є повністю зруйноване місто, але в багатоповерхівках немає вікон. Є будівлі, які вже неможливо відновити", - підсумував Барабаш.

Також голова Авдіївської ВЦА запевнив, що лінія фронту на місці.

"Заходять ДРГ, дрони-камікадзе, була застосована хімічна зброя, вони перевдягаються у нашу форму, заходять на позиції, називають позивний хлопців, які загинули. Але лінія фронту навколо міста тримається ЗСУ, - наголосив Барабаш.

З 24 лютого по 30 травня російські загарбники втратили близько 30 350 військових, 1 349 танків, 3 282 бойових броньованих машини, 643 системи артилерії, 2 258 автомобільної техніки та автоцистерн і 116 крилатих ракет

Через великі втрати офіцерів молодшого та середнього рангу російська армія відчуває гострий дефіцит кваліфікованих командирів

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb