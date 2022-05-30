Авдіївку обстрілюють 16 годин на добу, у місті не залишилось жодної вцілілої будівлі, - голова ВЦА Барабаш
Голова Авдіївської ВЦА Віталій Барабаш повідомив, що у напрямку Авдіївки жодного метра української землі не захоплено ворогом
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Стратегія росіян зрозуміла. Коли противник не може взяти лінію оборони - він нищить цивільну інфраструктуру. Обстріли по місту тривають до 16 годин на добу. В Авдіївки немає жодного вцілілого будинку. Це не є повністю зруйноване місто, але в багатоповерхівках немає вікон. Є будівлі, які вже неможливо відновити", - підсумував Барабаш.
Також голова Авдіївської ВЦА запевнив, що лінія фронту на місці.
"Заходять ДРГ, дрони-камікадзе, була застосована хімічна зброя, вони перевдягаються у нашу форму, заходять на позиції, називають позивний хлопців, які загинули. Але лінія фронту навколо міста тримається ЗСУ, - наголосив Барабаш.
- З 24 лютого по 30 травня російські загарбники втратили близько 30 350 військових, 1 349 танків, 3 282 бойових броньованих машини, 643 системи артилерії, 2 258 автомобільної техніки та автоцистерн і 116 крилатих ракет
- Через великі втрати офіцерів молодшого та середнього рангу російська армія відчуває гострий дефіцит кваліфікованих командирів
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.86
Купівля 34.86Продаж 35.89
-
EUR
Купівля 36.85Продаж 38.32
- Актуальне
- Важливе