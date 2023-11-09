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Авдіївку противнику точно не взяти, принаймні в осінньо-зимовий період, - полковник запасу ЗСУ Світан

9 листопада, 2023 четвер
12:55
Війна з Росією Авдіївка

Роман Світан, військовий експерт, полковник Збройних Сил України в запасі, військовий льотчик-інструктор, зазначив, що широкомасштабної третьої хвилі наступу ворога на Авдіївку через дощі вже не буде

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Росіяни в останній час, десь за тиждень, створили пару плацдармів на півночі та півдні від Авдіївки. Створення плацдармів не означає, що вони зайняли якусь територію, тобто ними були проведені формувальні операції. Північніше Авдіївського коксохіму вороги намагаються цей плацдарм створити в низовинах заводу, звичайно, на нього вони виходити бояться, принаймні великими силами. Виходять максимум 10-20 осіб і потрапляють під удар нашої артилерії, в основному мінометів. Ми їх утримуємо на цьому плацдармі, на цей момент звідти рухатися противник не може", - прокоментував полковник запасу ЗСУ.

За його словами, з півдня, з боку Опитного, така ж ситуація, де ворог намагається створити плацдарм, виходячи з кар'єрів, які розташовані поблизу Авдіївки. Тобто противник зміг створити плацдарм у сірій зоні, яку ми обстрілюємо. Однак розгорнутися російські вояки на тому плацдармі не можуть, тим більше, що зараз почалися дощі. Поки йтимуть дощі, така ситуація буде зберігатися.

"Тому максимум, що росіяни зможуть за допомогою своєї артилерії та авіації, – підривати Авдіївку, тобто кожного дня будуть відмінусовувати 3-4 будинки, руйнуючи їх майже вщент. Зроблять з Авдіївки місячний пейзаж, як з Мар'їнки, де також жодного будинку не залишилося. Щодо широкомасштабної тієї третьої хвилі, про яку всі говорять та чекають, через дощі серйозних боєзіткнень з технікою вже не буде. А живу силу противника ми мінусуємо в достатній кількості. Як би росіяни не харапудилися, але Авдіївку їм точно не взяти, принаймні в осінньо-зимовий період, до серйозних морозів техніку на поля вони не виведуть. Чи будуть морози - невідомо, а ці осінні дощі можуть вщухнути лише весною", - зауважив Роман Світан.

  • 30 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти перегруповуються під Авдіївкою. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.
  • Інститут вивчення війни зауважив, що російські окупаційні війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки Донецької області, попри свої великі втрати. Пізніше начальник МВА Барабаш заявив, що третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста.
  • 8 листопада стало відомо, що з Авдіївського коксохіму евакуювали 16 останніх співробітників.
  • Голова розвідки Естонії Антс Ківісельг заявив, що росіяни намагатимуться захопити Авдіївку до кінця року, попри те, що місто не має стратегічного значення
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російська армія
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Донеччина
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