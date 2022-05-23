Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Зараз ми охороняємо околиці Сєвєродонецька на околицях Рубіжного, ситуація дуже напружена, ворог здійснює штурмові дії Сєвєродонецька. Окупанти використовують бронетехніку, міномети, авіацію. З 4:00 ранку вони оскаженіли, використовують більше, ніж зазвичай, авіацію. Проте українська війська зберігають свої позиції та тримають оборону", – сказав він.



Воїн зауважив, що поповнення технікою та зброєю української армії від міжнародних партнерів є критично важливим. На даний час окупанти випускають більшу кількість мін, снарядів тощо, аніж може дозволити наше військо.



"Бійці перебувають в нелюдських умовах під тими тоннами мін, боєприпасів, які падають. Співвідношення артилерії – несумісне. На один наш випущений снаряд, прилітає 20 їхніх мін, снарядів, пострілів танків тощо. Так чи інакше, результатом цього стає масштабне нищення українських міст. Саме тому ми очікуємо на високоточне озброєння, яке буде точкове знищувати їхню артилерію", – наголосив Назаренко.



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