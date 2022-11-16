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Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по ворогу: уражено живу силу, техніку й станцію РЕБ

16 листопада, 2022 середа
09:01
війна з Росією авіація ЗСУ

За минулу добу Сили оборони нанесли по ворогові 14 ударів, під ураженням жива сила, станція радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів окупантів

Про це повідомляється на сторінці Генштабу у фейсбук. 

Захисники України звітують про нанесення 14 авіаційних ударів по ворогові. Під вогнем ЗСУ опинилися 11 місць дислокації особового складу, а також військове озброєння й техніка. 

Зокрема повідомляється про вогневе ураження трьох позицій зенітно-ракетних комплексів противника.

Військові ракетних військ та артилерії тричі влучили по живій силі, техніці й озброєнню окупантів. Також відомо про ураження станції радіоелектронної боротьби та складу боєприпасів окупантів.

  • Нагадаємо, що під час масштабної ракетної атаки РФ Сили оборони збили 77 крилатих ракет, 10 "шахедів" та "оріон", всього було запущено близько 90 ракет та понад 10 БПЛА. 
  • Денис Монастирський повідомив, що внаслідок атаки було уражено більш як 30 об'єктів інфраструктури, Кирило Тимошенко також інформував про пошкодження 15 об'єктів енергетики.

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