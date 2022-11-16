Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по ворогу: уражено живу силу, техніку й станцію РЕБ

Про це повідомляється на сторінці Генштабу у фейсбук.

Захисники України звітують про нанесення 14 авіаційних ударів по ворогові. Під вогнем ЗСУ опинилися 11 місць дислокації особового складу, а також військове озброєння й техніка.

Зокрема повідомляється про вогневе ураження трьох позицій зенітно-ракетних комплексів противника.

Військові ракетних військ та артилерії тричі влучили по живій силі, техніці й озброєнню окупантів. Також відомо про ураження станції радіоелектронної боротьби та складу боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, що під час масштабної ракетної атаки РФ Сили оборони збили 77 крилатих ракет, 10 "шахедів" та "оріон", всього було запущено близько 90 ракет та понад 10 БПЛА.

Денис Монастирський повідомив, що внаслідок атаки було уражено більш як 30 об'єктів інфраструктури, Кирило Тимошенко також інформував про пошкодження 15 об'єктів енергетики.

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