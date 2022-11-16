Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по ворогу: уражено живу силу, техніку й станцію РЕБ
За минулу добу Сили оборони нанесли по ворогові 14 ударів, під ураженням жива сила, станція радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів окупантів
Про це повідомляється на сторінці Генштабу у фейсбук.
Захисники України звітують про нанесення 14 авіаційних ударів по ворогові. Під вогнем ЗСУ опинилися 11 місць дислокації особового складу, а також військове озброєння й техніка.
Зокрема повідомляється про вогневе ураження трьох позицій зенітно-ракетних комплексів противника.
Військові ракетних військ та артилерії тричі влучили по живій силі, техніці й озброєнню окупантів. Також відомо про ураження станції радіоелектронної боротьби та складу боєприпасів окупантів.
- Нагадаємо, що під час масштабної ракетної атаки РФ Сили оборони збили 77 крилатих ракет, 10 "шахедів" та "оріон", всього було запущено близько 90 ракет та понад 10 БПЛА.
- Денис Монастирський повідомив, що внаслідок атаки було уражено більш як 30 об'єктів інфраструктури, Кирило Тимошенко також інформував про пошкодження 15 об'єктів енергетики.
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