Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по росіянах на Півдні: били по скупченню окупантів, техніки, ЗРК та опорному пункту

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже 160 вогневих завдань. Забезпечено зменшення ворожого війська на 25 рашистів, 3 РСЗВ "Град", самохідну великокаліберну гаубицю "Акація", самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона", ЗРК "Тор" та 11 одиниць автобронетехніки", - йдеться у зведенні.

За добу, 1 листопада, українською авіацією завдано 8 авіаційних ударів. ЗСУ били по скупченнях живої сили та техніки, зенітно-ракетному комплексу й опорному пункту російського агресора.

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