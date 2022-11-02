Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по росіянах на Півдні: били по скупченню окупантів, техніки, ЗРК та опорному пункту
За добу, 1 листопада, українська авіація завдала 8 ударів по позиціях російського агресора на південному фронті
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже 160 вогневих завдань. Забезпечено зменшення ворожого війська на 25 рашистів, 3 РСЗВ "Град", самохідну великокаліберну гаубицю "Акація", самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона", ЗРК "Тор" та 11 одиниць автобронетехніки", - йдеться у зведенні.
За добу, 1 листопада, українською авіацією завдано 8 авіаційних ударів. ЗСУ били по скупченнях живої сили та техніки, зенітно-ракетному комплексу й опорному пункту російського агресора.
- За добу, 1 листопада, на південному фронті українські захисники ліквідували щонайменше 3 російські склади з боєкомплектами.
- Російський агресор дронами-камікадзе "Ланцет" вдарив по позиціях ЗСУ у Херсонській і Миколаївській областях.
- У Херсонській області, поблизу села Дудчани, відбулось бойове зіткнення українських захисників та загарбницьких військ, росіяни з втратами відступили.
- Російський агресор додав ракетоносій до корабельного угруповання у Чорному морі.
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