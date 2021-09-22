Автівку Шефіра обстріляли кулями, виготовленими в Угорщині, - Єнін

Про це заявив перший заступник голови МЗС України Євгеній Єнін, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що автомобіль Шефіра було обстріляно кулями угорського виробництва 7,62 калібру. Правоохоронці намагаються встановити, яким чином набої могли потрапити на територію України.

"Це калібр 7,62. Такі набої не випускають на території України, виробництва Угорщини. Ми намагаємося встановити можливі часові рамки їх ввезення в Україну та потенційних постачальників. Не виключаємо контрабандний шлях їх потрапляння в Україну", - наголосив Єнін.

Також він додав, що невідомий здійснював одиночні постріли. Загалом правоохоронці вилучили близько 20 гільз.

"Нами вилучено близько 20 гільз. 12 куль вразили автомобіль, 2 кулі вилучили з тіла потерпілого. Хотів би звернути увагу на те, що кулями пронизано фактично все тіло автомобіля... Ми вже підтвердили факт, що стрільба відбувалася одиночними пострілами", - зауважив він.

Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Зеленський відреагував на замах на свого першого помічника Сергія Шефіра.

Нацполіція розглядає три основні версії замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає обстріл авто першого помічника президента Сергія Шефіра викликом Володимиру Зеленському і його команді.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb