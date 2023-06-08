Про це президент сказав німецькому виданню Bild.

"Мої діти в Україні. Моєму синові 10 років, і він в Україні. Його могли вивезти за кордон, але ні я, ні моя дружина про це не подумали", - сказав Зеленський.

Він уважає несправедливим відправляти своїх дітей за кордон, поки чиїсь діти йдуть на війну.

"Поки інші діти гинуть, чи повинні наші діти їхати за кордон і засмагати на пляжі? Це було би несправедливо", - зазначив президент.

При цьому він не заперечує, що його синові й доньці лячно.

"Звичайно, мої діти бояться. Ми любимо один одного, і нам дуже важко уявити життя один без одного", – додав Зеленський.