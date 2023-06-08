"Авжеж, вони бояться": Зеленський сказав, що його діти залишаються в Україні
Володимир Зеленський зізнався, його син Кирило і дочка Олександра налякані через війну в Україні. Але президентська пара не думала про те, аби відправити їх за кордон
Про це президент сказав німецькому виданню Bild.
"Мої діти в Україні. Моєму синові 10 років, і він в Україні. Його могли вивезти за кордон, але ні я, ні моя дружина про це не подумали", - сказав Зеленський.
Він уважає несправедливим відправляти своїх дітей за кордон, поки чиїсь діти йдуть на війну.
"Поки інші діти гинуть, чи повинні наші діти їхати за кордон і засмагати на пляжі? Це було би несправедливо", - зазначив президент.
При цьому він не заперечує, що його синові й доньці лячно.
"Звичайно, мої діти бояться. Ми любимо один одного, і нам дуже важко уявити життя один без одного", – додав Зеленський.
- 4 червня Зеленський повідомляв, що за час повномасштабної війни достеменно відомо про загибель 485 дітей.
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