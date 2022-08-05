Про це інформує в телеграмі перший командир полку "Азов" Андрій Білецький.

Бійці ССО "Азов" захопили у полон п'ять російських окупантів. Білецький прокоментував: "Серед них – наркоман, офіцер, осетин, "потомок козаків" з Кубані та мобілізований "ДНР".



Перший командир полку "Азов" наголосив, що окупанти поповнять фонд для обміну українських воїнів.



Згадуючи вбивства в Оленівці Білецький акцентував на зовнішньому вигляді рашистів.



"Ці тварини живі, не побиті, не покалічені. Вони будуть добре їсти і добре спати, їх будуть лікувати українські лікарі, поки вони чекатимуть на обмін. Це кодекс честі солдата, обов’язковий для азовця, з якою б мерзотою ти не мав справу – гідно поводитися з полоненим. Ми не порушуємо його навіть після масового вбивства наших братів на Оленівці", – написав Андрій Білецький.

Воїни Сил спеціальних операцій "Азов" Збройних сил України ліквідували військову техніку російських загарбників поблизу кордонів з РФ.

Костянтин Немічев, командир Харківського спецпідрозділу "Азову" розказав, що партизани та люди, які причетні до цього руху, надають інформацію.

16 травня почалася евакуація захисників Маріуполя із заблокованого заводу "Азовсталь".

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених.

2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.

3 серпня комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеку українським військовим, які виходили з Азовсталі, а потім опинились у російському полоні.

ООН планує запустити місію, яка "встановлюватиме факти" російського теракту в Оленівці.

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