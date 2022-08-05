"Азов" захопив у полон чотирьох російських окупантів і мобілізованого терористами "ДНР"
Сили спеціальних операцій ЗСУ "Азов" взяли у полон п'ять рашистів, серед них росіяни і один мобілізований з "ДНР"
Про це інформує в телеграмі перший командир полку "Азов" Андрій Білецький.
Бійці ССО "Азов" захопили у полон п'ять російських окупантів. Білецький прокоментував: "Серед них – наркоман, офіцер, осетин, "потомок козаків" з Кубані та мобілізований "ДНР".
Перший командир полку "Азов" наголосив, що окупанти поповнять фонд для обміну українських воїнів.
Згадуючи вбивства в Оленівці Білецький акцентував на зовнішньому вигляді рашистів.
"Ці тварини живі, не побиті, не покалічені. Вони будуть добре їсти і добре спати, їх будуть лікувати українські лікарі, поки вони чекатимуть на обмін. Це кодекс честі солдата, обов’язковий для азовця, з якою б мерзотою ти не мав справу – гідно поводитися з полоненим. Ми не порушуємо його навіть після масового вбивства наших братів на Оленівці", – написав Андрій Білецький.
- Воїни Сил спеціальних операцій "Азов" Збройних сил України ліквідували військову техніку російських загарбників поблизу кордонів з РФ.
- Костянтин Немічев, командир Харківського спецпідрозділу "Азову" розказав, що партизани та люди, які причетні до цього руху, надають інформацію.
- 16 травня почалася евакуація захисників Маріуполя із заблокованого заводу "Азовсталь".
- 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених.
- 2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.
- 3 серпня комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеку українським військовим, які виходили з Азовсталі, а потім опинились у російському полоні.
- ООН планує запустити місію, яка "встановлюватиме факти" російського теракту в Оленівці.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.43
Купівля 38.43Продаж 39.48
-
EUR
Купівля 38.75Продаж 40
- Актуальне
- Важливе