Багато західних партнерів зробили прорахунок: вони думали, що бліцкриг Путіна вдасться, – Ганна Гопко

"Тож зараз дуже важливо переконати НАТО та США надати нам реальну допомогу, ми уже передали список найнеобхіднішого військового обладнання", – сказала Гопко в етері Espreso.TV.

Гопко наголосила: "Зараз дуже важливо переконати Захід, що Україна виграє цю війну, тому вони мають пришвидшити постачання необхідного обладнання. Ми вимагаємо зробити безпольотну зону над Україною, ми вимагаємо, аби Польща надала нам винищувачі. Також стоїть питання ембарго на продукти з Росії, питання, що стосується міжнародного трибуналу над Росією, а також санкцій проти найближчого оточення Путіна, а також Держдуми та дітей російських олігархів".

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Гопко додала, що ще одна важлива для нас річ, на якій варто наголошувати Заходу – це втілення "Плану Маршалла" для України.