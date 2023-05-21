Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни за весь час оборони Бахмута систематично знищували місто. Все зруйновано. Місто в руїнах. Те, що вони зайшли на руїни, ніякого стратегічного значення не має. Адже виникає питання чи вони ще зможуть втримати Бахмут. Також слід враховувати той факт, що українські війська досить непогано просунулись на північних та південних околицях міста, що потенційно загрожує оточенням для росіян", - пояснив Жовтенко.

Експерт зауважив, що вихід Сил оборони з Бахмута ніяк не вплине на загальну ситуацію на фронті.

"Я маю дуже великі сумніви, що зі стратегічної точки зору росіяни, після захоплення Бахмута, отримають якоїсь переваги на фронті. Вони намагаються у своєму інформаційному просторі пояснювати захоплення міста як велику перемогу. Проте це не так", - додав він.