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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Бахмут не має стратегічного значення для росіян, - експерт з питань нацбезпеки Жовтенко

21 травня, 2023 неділя
13:10
Війна з Росією Бахмут

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко вважає, що захоплення росіянами Бахмута не має ніякого стратегічного значення

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни за весь час оборони Бахмута систематично знищували місто. Все зруйновано. Місто в руїнах. Те, що вони зайшли на руїни, ніякого стратегічного значення не має. Адже виникає питання чи вони ще зможуть втримати Бахмут. Також слід враховувати той факт, що українські війська досить непогано просунулись на північних та південних околицях міста, що потенційно загрожує оточенням для росіян", - пояснив Жовтенко.

Експерт зауважив, що вихід Сил оборони з Бахмута ніяк не вплине на загальну ситуацію на фронті.

"Я маю дуже великі сумніви, що зі стратегічної точки зору росіяни, після захоплення Бахмута, отримають якоїсь переваги на фронті. Вони намагаються у своєму інформаційному просторі пояснювати захоплення міста як велику перемогу. Проте це не так", - додав він.

  • 20 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут. На що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відповіла, що в Бахмуті важкі бої, а ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак".
  • У вечірньому (20 травня) та ранковому (21 травня) зведеннях Генштабу йшлось про бої за місто, які тривають.
  • Міноборони РФ заявило про нібито взяття міста опівночі 21 травня. 
  • 21 травня зранку ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський заявив про втрату контролю ЗСУ над містом Бахмут Донецької області. Згодом речник президента Сергій Никифоров заявив про помилку і зазначив, що президент заперечив взяття Бахмута.
  • Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий вдень 21 травня заявив, що Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині Бахмута.
Росія
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Бахмут
наступ ЗСУ
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