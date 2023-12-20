Балтійські країни домовилися про єдине регіональне застосування санкцій ЄС проти РФ

Про це повідомила пресслужба уряду Литовської Республіки.

"Усунення лазівок і забезпечення ефективного застосування санкцій ЄС мають вирішальне значення для посилення впливу санкцій і підриву здатності Росії продовжувати агресивну війну", - ідеться в повідомленні.

Три країни мають намір забезпечити єдиний митний огляд та обмін інформацією. Відповідні установи Литви, Латвії та Естонії планують застосувати регіональний підхід не пізніше 31 січня 2024 року.

Відповідно до документа, митні органи держав погодяться застосовувати спільні методи розслідування після виявлення необґрунтованих шляхів переміщення товарів. Зокрема, аби зменшити ризик обходу санкцій, вони вимагатимуть додаткові документи щодо транзиту або кінцевого використання товарів, додаткові декларації виробників та експортерів.

Водночас сторони домовилися закликати інші прикордонні країни прийняти єдиний регіональний підхід до санкцій ЄС.

"Для країн Балтії надзвичайно важливо діяти разом, щоб забезпечити суворе та однакове застосування санкцій. Литва, Латвія та Естонія, підтримуючи єдине застосування санкцій ЄС на рівні Європейського Союзу, погоджуються, що, беручи до уваги унікальне географічне положення країн Балтії, необхідно негайно прийняти регіональний підхід у реалізації санкцій", - наголошується в декларації.