Японія запровадила санкції проти РФ і компаній з інших країн, що допомагали обходити обмеження. Що ввійшло до пакету
З 1 січня 2024 року Японія вводить санкції проти компаній та громадян Росії і Білорусі та ще чотирьох країн, які допомагали росіянам обходити обмеження
Про це повідомляє мінекономіки Японії.
У рамках нового санкційного пакету Японія забороняє РФ імпорт непромислових алмазів.
Також розширено санкції щодо 57 російських та 27 білоруських компаній, а також щодо низки юридичних осіб з ОАЕ, Вірменії, Сирії та Узбекистану за допомогу РФ в ухиленні від раніше введених санкцій з боку Японії та країн-союзників.
Список підсанкційних осіб МЗС Японії включає заступника міністра оборони Тетяну Шевцову, омбудсмена Тетяну Москалькову, дитячого омбудсмена Московської області Ксенію Мішонову та ще 30 російських цивільних та військових діячів, а також 43 дослідницькі та виробничі компанії російського військово-промислового комплексу.
Крім того, Японія ввела санкції проти 16 персон, причетних до анексії Криму та розв'язання війни на Донбасі, зокрема й двої причетних до справи про збитий малайзійський "Боїнг" і вбивство 298 людей.
Санкції також запроваджено проти Уральського заводу цивільної авіації, ЦНДІ "Буревісник", Казанського порохового заводу та "Східної верфі", а також ПВК "Патріот", Центру прикладної фізики РАН, НУО ім. С. А. Лавочкіна, "Російських космічних систем".
Міністерство Японії також ухвалило рішення заморозити активи осіб та компаній, пов'язаних із РФ. Японія заморозила активи 19 фізичних осіб та 43 організацій, які безпосередньо причетні до "вторгнення в Україну, або дестабілізації східної України".
- Ввечері четверга, 14 грудня, лідери Євросоюзу погодили 12-й пакет санкцій проти Росії.За інформацією джерела, хоч текст і був узгоджений усіма країнами на початку цього тижня, Австрія не давала свого остаточного схвалення до пізнього вечора четверга, 14 грудня.
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