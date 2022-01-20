Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство "Банкова може зачистити всю опозицію, щоб Зеленський переобрався": політексперт не виключає умовний термін для Порошенка з метою недопуску до виборів
Ексклюзив

"Банкова може зачистити всю опозицію, щоб Зеленський переобрався": політексперт не виключає умовний термін для Порошенка з метою недопуску до виборів

20 січня, 2022 четвер
16:18
Суспільство порошенко суд

Політексперт Тарас Загородній вважає, що влада уже працює над переобранням президента Володимира Зеленського на другий термін

Про це він заявив у програмі "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на телеканалі Еспресо.

"Вся влада мінімум півроку займається тільки одним - як вони будуть переобирати Зеленського на другий термін. В цій логіці вони і мислять. І звідси у нас такі гоніння на всіх опозиціонерів. Ми не знаємо, чи будуть дострокові президентські вибори. Я цього не виключаю. І тут питання, що вони будуть обирати. Якщо вони оберуть, як вони вважають, варіант з виведенням Порошенка в другий тур і там його виграємо. Повторюємо 2019 рік, але не з таким успіхом. Це все добре, але є нюанс. Як показує соціологія пан Зеленський ледь-ледь виграє у другому турі у Порошенка. А Разумков йдучи на вибори, може відібрати у Зеленського голоси і той взагалі може не потрапити в другий тур", - сказав Загородній.

Він зазначив, що у влади є другий сценарій: зняти Порошенка з виборів.

"Умовно засуджений не може брати участі у виборах. Тоді вони зможуть сказати західним посольствам: 
ми його не посадили, але у нього умовний термін. Він не зможе брати участь ні в парламентських, ні в президентських виборах. Я не виключаю, що вони будуть взагалі зачищати всіх для того, щоб взагалі ніхто не піднявся. З умовою, що є Зеленський і ресурс і вони спробують розбити електорат", - підсумував експерт.

 

  • Нагадаємо, 20 грудня 2021 року ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
  • 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.
  • 17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.
  • Печерський райсуд Києва обрав лідеру "ЄС" Петру Порошенку запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді особистого зобов'язання
  • У ДБР вважають, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку не забезпечить "належної поведінки підозрюваного", тому у сторони обвинувачення є всі підстави для його апеляційного оскарження.
  • Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що рішення суду у справі про державну зраду щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде оскаржено.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Петро Порошенко
Володимир Зеленський
Коментар з Анжелікою Сизоненко
Тарас Загородній
президентські вибори
Читайте також:
НАТО
17 січня, 2022 понедiлок
Одеський підприємець надіслав листа генсеку НАТО з пропозицією передати 5,3 га землі під військову базу Альянсу
Автор Максим Розумний
20 січня, 2022 четвер
Максим Розумний: Ігри реконструкторів, або Чого хоче Путін?
Андрій Шевченко
19 січня, 2022 середа
Шевченко ошелешив збірну Польщі з футболу фінансовими забаганками
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.2
    Купівля 28.2
    Продаж 28.47
  • EUR
    Купівля 31.92
    Продаж 32.34
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
20 січня
17:59
Зеленський відреагував на слова Байдена щодо можливого вторгнення РФ: незначних агресій не буває
17:55
За 2021 рік IT-індустрія в Україні досягла позначки $6,8 млрд, - IT Ukraine
17:51
PR
Автовикуп у Львові: що треба обов'язково знати про процедуру
17:46
Манор Соломон
Агент натякнув, що один з найдорожчих футболістів "Шахтаря" покине Україну
17:45
США
США ввели санкції проти чотирьох українських політиків через "шкідливу закордонну діяльність РФ": серед них нардепи Козак і Волошин
17:36
Через російську загрозу Естонія збільшить оборонні витрати на €380 млн
17:36
Блінкен про зустріч із Лавровим: думаю, ми зможемо з'ясувати, чи готова Росія до мирного розв'язання конфлікту на Сході України
17:34
Ексклюзив
"Нам багато згадають": політолог Саакян вважає, що під час інтеграції до ЄС та НАТО буде багато вимог до України
17:26
У Печерському районі Києва сталася пожежа, є потерпіла
17:25
Обіцяли іноземцям легалізацію та вимагали $2100: у Києві викрили групу шахраїв
17:08
Скупчення російських військ біля кордонів України: супутники Maxar зробили нові знімки полігонів РФ
17:04
Усман Дембеле
"Ман Юнайтед" вирішив підібрати скандального чемпіона світу, якого проганяють з "Барселони"
17:02
кораловий риф
Біля берегів Таїті виявили 3-кілометровий "недоторканий" кораловий риф
16:58
Олексій Лупін
НБУ: У 2022 році Україна тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу
16:56
Наталка Діденко
До України йдуть рвучкий вітер, сніг та міцні морози, - синоптик Наталка Діденко
16:49
Лукас Ранжел
Росія хоче напасти на Полтаву, - бразильський футболіст "Ворскли" розповів про передчуття війни
16:48
Порошенко суд
Київрада закликала владу припинити політичне переслідування Петра Порошенка, опозиційних політиків та незалежних ЗМІ
16:47
типографія сертифікатів
У Києві викрили фотографа зі спільницею, які підробляли COVID-сертифікати та дипломи
16:34
Ексклюзив
ЗРК
Україні потрібна "антизброя" для придушення атак з боку Росії вже зараз, - ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ
16:33
Space Entertainment Enterprise
До 2024 року в космосі побудують першу кіностудію та спортивну арену
16:24
КМДА
Виділять понад 110 млн грн на зміцнення обороноздатності міста: Київрада схвалила програму "Захисник Києва"
16:22
Латвія солдати
Латвія готова надати Україні летальні та нелетальні озброєння
16:22
Міхеїл Саакашвілі
Прокуратура Грузії відмовилася визнавати Саакашвілі постраждалим
16:07
PR
Mega Millions розіграє $376 мільйонів у ніч із п'ятниці. Дізнайтесь, як взяти участь з України
16:07
Держрегулювання цін на продукти не вплине на інфляцію, - НБУ
16:07
Арвідас Анушаускас
Час РФ для залучення військ скоротився до годин, - Міноборони Литви
15:57
Донецький аеропорт
ЗСУ та Міноборони встановили 20 січня Днем вшанування захисників Донецького аеропорту
15:57
НАТО навчання
НАТО проведе масштабні навчання за полярним колом з участю 35 тис. військових
15:55
ФІФА
ФІФА внесла революційні зміни у трансферні правила
15:53
таблетки Merck від коронавірусу
Майже 30 компаній планують випустити для бідних країн дешевший аналог COVID-пігулок Merck
15:53
економіка
Нацбанк переглянув прогноз зростання реального ВВП на 2022 рік з 3,8% до 3,4%
15:32
WhatsApp
WhatsApp випробовує функцію паузи для голосових повідомлень
15:32
книги
Понад 300 тис. книг: в Україні за минулий рік літературою забезпечили 616 бібліотек
15:30
Едуард Хегер
Прем'єр Словаччини пояснив позицію країни щодо Криму після того, як віцепрем'єр назвав півострів російським
15:30
НБУ
НБУ підвищив облікову ставку до 10% річних і погіршив прогноз інфляції на 2022 рік
15:22
Японія розробила робота зі штучним інтелектом, який зможе затримувати правопорушників
15:18
Тайсон Ф'юрі
Замість шести кубиків маю шість ящиків пива: Ф'юрі відповів на критику своєї фізичної форми
15:16
Еміне Джапарова
Джапарова: вже понад 40 країн-учасниць призначили координаторів роботи Кримської платформи
15:16
Театр, басейн, позолота, стриптиз: розслідувачі Навального оприлюднили фото "палацу Путіна"
15:08
Центральний Банк Росії
Центральний Банк Росії запропонував заборонити криптовалюти в країні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV