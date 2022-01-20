"Банкова може зачистити всю опозицію, щоб Зеленський переобрався": політексперт не виключає умовний термін для Порошенка з метою недопуску до виборів

Про це він заявив у програмі "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на телеканалі Еспресо.



"Вся влада мінімум півроку займається тільки одним - як вони будуть переобирати Зеленського на другий термін. В цій логіці вони і мислять. І звідси у нас такі гоніння на всіх опозиціонерів. Ми не знаємо, чи будуть дострокові президентські вибори. Я цього не виключаю. І тут питання, що вони будуть обирати. Якщо вони оберуть, як вони вважають, варіант з виведенням Порошенка в другий тур і там його виграємо. Повторюємо 2019 рік, але не з таким успіхом. Це все добре, але є нюанс. Як показує соціологія пан Зеленський ледь-ледь виграє у другому турі у Порошенка. А Разумков йдучи на вибори, може відібрати у Зеленського голоси і той взагалі може не потрапити в другий тур", - сказав Загородній.



Він зазначив, що у влади є другий сценарій: зняти Порошенка з виборів.



"Умовно засуджений не може брати участі у виборах. Тоді вони зможуть сказати західним посольствам:

ми його не посадили, але у нього умовний термін. Він не зможе брати участь ні в парламентських, ні в президентських виборах. Я не виключаю, що вони будуть взагалі зачищати всіх для того, щоб взагалі ніхто не піднявся. З умовою, що є Зеленський і ресурс і вони спробують розбити електорат", - підсумував експерт.





Нагадаємо, 20 грудня 2021 року ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.

17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.

Печерський райсуд Києва обрав лідеру "ЄС" Петру Порошенку запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді особистого зобов'язання.

У ДБР вважають, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку не забезпечить "належної поведінки підозрюваного", тому у сторони обвинувачення є всі підстави для його апеляційного оскарження.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що рішення суду у справі про державну зраду щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде оскаржено.