Офіс генпрокурора оскаржить рішення суду про запобіжний захід Порошенку

Про це Венедіктова повідомила у Facebook.



"Фабула справи однакова для всіх чотирьох підозрюваних - вони співучасники. Прокурори щодо всіх фігурантів ішли з однаковим запобіжним заходом - тримання під вартою або 1 млрд грн застави. Тому ми виходимо з того, що перед законом рівні всі, і, безперечно, знов таки, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу", - заявила Венедіктова.



Генпрокурорка додала, що Порошенку повідомили про підозру у визначений законом спосіб.



"У слідства були вагомі підстави не зволікати з повідомленням про підозру. А наявність доказів переконала прокурорів в необхідності такого повідомлення", - наголосила Венедіктова.





