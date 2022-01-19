Офіс генпрокурора оскаржить рішення суду про запобіжний захід Порошенку
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що рішення суду у справі про державну зраду щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде оскаржено
Про це Венедіктова повідомила у Facebook.
"Фабула справи однакова для всіх чотирьох підозрюваних - вони співучасники. Прокурори щодо всіх фігурантів ішли з однаковим запобіжним заходом - тримання під вартою або 1 млрд грн застави. Тому ми виходимо з того, що перед законом рівні всі, і, безперечно, знов таки, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу", - заявила Венедіктова.
Генпрокурорка додала, що Порошенку повідомили про підозру у визначений законом спосіб.
"У слідства були вагомі підстави не зволікати з повідомленням про підозру. А наявність доказів переконала прокурорів в необхідності такого повідомлення", - наголосила Венедіктова.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.
- 17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.
- Печерський районний суд не обрав запобіжний захід для п’ятого президента України Петра Порошенка у справі щодо державної зради. Засідання перенесли на 19 січня.
- Печерський райсуд Києва обрав, лідеру "ЄС" Петру Порошенку запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді особистого зобов'язання.
- У ДБР вважають, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку не забезпечить "належної поведінки підозрюваного", тому у сторони обвинувачення є всі підстави для його апеляційного оскарження.
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