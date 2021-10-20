"Барселона" - "Динамо": склади команд на матч Ліги чемпіонів

У 2-му турі ЛЧ "Динамо" програло "Баварії" 0:5 та з 1 очком займає третє місце в групі E. Мюнхенці мають 6 пунктів та очолюють турнірну таблицю.



Португальська "Бенфіка", яка у 2-му турі переграла у Лісабоні іспанську "Барселону" 3:0, з 4 балами друга. Каталонці не мають жодного очка та йдуть останніми.



Сьогодні у 3-му турі "Динамо" зіграє у гостях проти "Барселони". На "Баварію" чекає зустріч з "Бенфікою" Романа Яремчука.



Ліга чемпіонів



3-й тур



20 жовтня



"Барселона" (Іспанія) - "Динамо" (Україна)



"Барселона": Тер Штеген, Альба, Лангле, Піке, Дест, Бускетс, Де Йонг, Гаві, Депай, Мінгеса, Де Йонг.



"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарний, Сирота, Кендзьора, Шапаренко, Сидорчук, Буяльський, Де Пена, Циганков, Супряга.



Барселона, стадіон "Камп Ноу"



Початок о 19:45



Пряма трансляція на Megogo



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