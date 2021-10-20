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"Барселона" - "Динамо": склади команд на матч Ліги чемпіонів

20 жовтня, 2021 середа
18:45
Спорт Динамо

Сьогодні, 20 жовтня, у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє проти "Барселони"

У 2-му турі ЛЧ "Динамо" програло "Баварії" 0:5 та з 1 очком займає третє місце в групі E. Мюнхенці мають 6 пунктів та очолюють турнірну таблицю.

Португальська "Бенфіка", яка у 2-му турі переграла у Лісабоні іспанську "Барселону" 3:0, з 4 балами друга. Каталонці не мають жодного очка та йдуть останніми.  

Сьогодні у 3-му турі "Динамо" зіграє у гостях проти "Барселони". На "Баварію" чекає зустріч з "Бенфікою" Романа Яремчука.

Ліга чемпіонів

3-й тур

20 жовтня

"Барселона" (Іспанія) - "Динамо" (Україна)

"Барселона": Тер Штеген, Альба, Лангле, Піке, Дест, Бускетс, Де Йонг, Гаві, Депай, Мінгеса, Де Йонг.

"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарний, Сирота, Кендзьора, Шапаренко, Сидорчук, Буяльський, Де Пена, Циганков, Супряга.

Барселона, стадіон "Камп Ноу"

Початок о 19:45

Пряма трансляція на Megogo

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу

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Динамо
Ліга чемпіонів
Барселона
склад команд
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