"Барселона" - "Шахтар" 2:1: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів
3-й тур
Група H
"Барселона" (Іспанія) - "Шахтар" (Україна) 2:1
Голи: Торрес, 28, Фермін Лопес, 36 - Судаков, 62
Коротко
"Шахтар" невдало розпочав матч проти "Барселони" та пішов на перерву поступаючись із різницею у два м'ячі.
На 28-й хвилині команду Хаві вивів вперед Ферран Торрес. Ще за 8 хвилин перевагу каталонців збільшив Фермін Лопес.
"Шахтар" скоротив відставання на 62-й хвилині зусиллями Георгія Судакова, проте врятуватися від поразки не зміг.
Чемпіони України програли "Барселоні" у першому матчі боснійця Маріно Пушича на посаді головного тренера з рахунком 1:2.
Ліга чемпіонів
3-й тур
Група H
"Барселона" (Іспанія) - "Шахтар" (Україна) 2:1
Голи: Торрес, 28, Фермін Лопес, 36 - Судаков, 62
Фінальний свисток. "Шахтар" програв "Барселоні" з рахунком 1:2
Фото: Getty Images
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