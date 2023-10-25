"Барселона" - "Шахтар" 2:1: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

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"Шахтар" невдало розпочав матч проти "Барселони" та пішов на перерву поступаючись із різницею у два м'ячі.

На 28-й хвилині команду Хаві вивів вперед Ферран Торрес. Ще за 8 хвилин перевагу каталонців збільшив Фермін Лопес.

"Шахтар" скоротив відставання на 62-й хвилині зусиллями Георгія Судакова, проте врятуватися від поразки не зміг.

Чемпіони України програли "Барселоні" у першому матчі боснійця Маріно Пушича на посаді головного тренера з рахунком 1:2.