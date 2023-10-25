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"Барселона" - "Шахтар" 2:1: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

25 жовтня, 2023 середа
21:40
Спорт Дмитро Криськів та Фермін Лопес (праворуч), Барселона - Шахтар

У середу, 25 жовтня, "Шахтар" програв у гостях іспанській "Барселоні" у 3-му турі Ліги чемпіонів. Еспресо провів текстовий онлайн матчу

Коротко

"Шахтар" невдало розпочав матч проти "Барселони" та пішов на перерву поступаючись із різницею у два м'ячі. 

На 28-й хвилині команду Хаві вивів вперед Ферран Торрес. Ще за 8 хвилин перевагу каталонців збільшив Фермін Лопес. 

"Шахтар" скоротив відставання на 62-й хвилині зусиллями Георгія Судакова, проте врятуватися від поразки не зміг. 

Чемпіони України програли "Барселоні" у першому матчі боснійця Маріно Пушича на посаді головного тренера з рахунком 1:2.  

Хронологія:
19:36
25 жовтня, 2023 середа

Ліга чемпіонів

3-й тур

Група H

"Барселона" (Іспанія) - "Шахтар" (Україна) 2:1 

Голи: Торрес, 28, Фермін Лопес, 36 - Судаков, 62

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21:40

Фінальний свисток. "Шахтар" програв "Барселоні" з рахунком 1:2

Барселона

Фото: Getty Images

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21:38
90+5 "Барселона" на останніх хвилинах матчу впевнено контролює м'яч
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21:35
90+3' У "Шахтаря" замість Степаненка грає Егіналду
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21:34
90` Рефері компенсував 7 хвилин
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21:33

89' Араухо пробив зі штрафного вище воріт

Араухо (праворуч), Барселона - Шахтар

Фото: Getty Images


 
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21:31
87' Бондар грубо зупинив на підступах до карного майданчика Торреса та отримав попередження, "Барса" виконає ще один небезпечний стандарт
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21:30
86` Торрес виконав штрафний з вигідної позиції, проте пробив набагато вище воріт
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21:29

83' Степаненко після прострілу Азарова згрупувався та пробив у падінні з меж карного майданчика - м'яч пролетів поруч зі стійкою

Тарас Степаненко (ліворуч) та Ферран Торрес, Барселона - Шахтар

Фото: Getty Images


 
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21:26
82' У "Барселони" замість Ферміна Лопеса грає Касадо, а Мартінеса міняє Крістенсен
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