Батько двох дітей, протестував проти фальсифікації виборів 2020 року: що відомо про білоруса, заарештованого за "теракт на БАМі"
Білорус Сергій Єремєєв, який звинувачується в підриві двох поїздів на Байкало-Амурській магістралі у Бурятії, брав участь у загальнонаціональному страйку в листопаді 2020 року
Про це пише Reformation.
Зазначається, що чоловік у 2020 році працював у службі Контрольно-вимірюваних приладів на нафтопереробному заводі "Нафтан" у місті Новополоцьк (Вітебська область, Білорусь).
Там він брав участь у загальнонаціональному страйку проти фальсифікації виборів у листопаді 2020 року.
Що відомо про вибухи на Байкало-Амурській залізничній магістралі в Бурятії
30 листопада в Росії стався вибух на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії. Повідомляється, що 4 вибухових пристрої спрацювали, коли магістраллю рухався вантажний поїзд.
Попри відсутність офіційних коментарів представників Служби безпеки, джерела кількох українських видань повідомляють, що підрив магістралі був успішною операцією СБУ. Водночас у РФ заявляють, що у потязі лише сталося задимлення.
Згодом на БАМі вибухнув ще один потяг з паливом. За інформацією ЗМІ, це чергова операція Служби безпеки України. Таким чином перерізано основний шлях логістики РФ з Китаєм.
Згодом у США заявили, що не надаватимуть офіційних коментарів щодо підриву потягів на Байкало-Амурській магістралі (БАМі), та наголосили, що не забезпечують українську сторону можливостями для проведення операцій на території РФ.
У федеральній службі безпеки Росії у четвер, 7 грудня, заявили, що затримали винуватця "теракту на Байкало-Амурській магістралі" у Бурятії. РосЗМІ стверджують, що громадянин Білорусі зізнався в суді, його заарештували до січня 2024 року.
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