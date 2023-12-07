У ФСБ Росії заявили, що розкрили "теракт на БАМі"
У федеральній службі безпеки Росії у четвер, 7 грудня, заявили, що затримали винуватця "теракту на Байкало-Амурській магістралі" у Бурятії
Про це інформує російська пропагандистська агенція ТАСС, посилаючись на центр зв'язків з громадськістю ФСБ РФ.
Як ідеться у повідомленні, ФСБ затримала громадянина Білорусі.
"Затриманий дав свідчення, він діяв під контролем спецслужб України", - зазначили у ФСБ.
Що відомо про вибухи на Байкало-Амурській залізничній магістралі в Бурятії
30 листопада у Росії стався вибух на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії. Вказано, що 4 вибухових пристрої спрацювали, коли магістраллю рухався вантажний поїзд.
Попри відсутність офіційних коментарів представників Служби безпеки, джерела кількох українських видань повідомляють, що підрив магістралі був успішною операцією СБУ. Водночас у РФ заявляють, що у потязі лише сталося задимлення.
Згодом на БАМі вибухнув ще один потяг з паливом. За інформацією ЗМІ, це чергова операція Служби безпеки України. Таким чином перерізано основний шлях логістики РФ з Китаєм.
Згодом у США заявили, що не надаватимуть офіційних коментарів щодо підриву потягів на Байкало-Амурській магістралі (БАМі), та наголосили, що не забезпечують українську сторону можливостями для проведення операцій на території РФ.
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