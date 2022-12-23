Байден підписав оборонний бюджет із $800 млн додаткової допомоги Україні
Президент США Джо Байден підписав закон про оборонний бюджет країни на $858 млрд, який передбачає серед іншого $800 млн додаткової допомоги Україні та $6 млрд на стримування агресії РФ у Європі
Про підписання бюджету повідомляє сайт Білого дому.
"Закон дозволяє асигнування на фінансовий рік для Міноборони, для програм нацбезпеки Міненергетики, а також для Держдепартаменту, Департаменту внутрішньої безпеки та розвідувального співтовариства. Закон надає життєво важливі переваги та розширює доступ до правосуддя для військовослужбовців та їхніх сімей, а також включає важливі повноваження для підтримки національної оборони, закордонних справ і внутрішньої безпеки", - йдеться у повідомленні.
Закон також передбачає збільшення заробітної плати для військових США, фінансування закупівлі зброї та підтримку для Тайваню, якому загрожує Китай.
Крім того, документ продовжує на 5 років заборону США співпрацювати з Росією у військовій сфері, передбачає вторинні санкції щодо учасників великих золотовалютних операцій із РФ, спрямований на зниження залежності від російських енергоносіїв і на виключення РФ із міжнародних організацій, зокрема з G20.
Роком раніше оборонний бюджет США складав $778 млрд.
- Раніше Сенат США ухвалив урядовий бюджет на 2023 рік, у якому передбачено $44,9 млрд допомоги для України та партнерів.
- В оборонний бюджет США з рекордним обсягом $858 млрд внесли в тому числі $800 млн додаткової допомоги Україні.
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