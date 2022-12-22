Байден підтримав пропозицію України провести форум миру вже цієї зими

Про це розповів Володимир Зеленський під час виступу у конгресі США.

"Тільки Росія може зупинити цю агресію, але і ви можете прискорити нашу перемогу, яка доведе будь-якому потенційному агресору, що вже ніколи не вдасться зламати кордони іншого народу і залишитись царювати над людьми проти їхньої волі", - зазначив президент України.

Він наголосив, що наївно чекати кроків до миру від країни, якій подобається бути державою-терористом.

"Росіяни ще отруєні Кремлем. Але відновлення міжнародного правопорядку потрібне. Мир потрібен. Україна дала відповідні пропозиції, і щойно я обговорював їх з президентом Байденом – нашу Формулу миру. Десять пунктів, які можна і треба реалізувати заради нашої спільної безпеки – гарантованої на десятиліття вперед. Саміт, який можна провести вже цієї зими – і я радий відзначити сьогодні, що президент Байден підтримав цю нашу ініціативу. Кожен з вас, шановні члени Конгресу, може сприяти в її реалізації. Щоб лідерство Америки залишалось беззаперечним", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відбув з візитом у Вашингтон 21 грудня. Як зазначив український президент, він вирушив до США "задля зміцнення стійкості й обороноздатності України".

Надвечір 21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.

Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом та виступив на спільній пресконференції.

Також він виступив перед конгресом США.

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