Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Президент зазвичай не коментує рішення про поїздки представників Конгресу, але, як я вже сказав, він поважає її рішення поїхати на Тайвань і вважає, що воно повністю відповідає американській політиці, яка проводиться десятиліттями та підтримується обома партіями", - сказав представник Білого дому.

Кірбі також наголосив, що Сполучені Штати продовжуватимуть діяти в морях і небі західної частини Тихого океану.

"Очевидно, що ми будемо уважно стежити за цим. Немає жодних причин для того, щоб цей візит став приводом для кризи або конфлікту, або приводом, який китайці можуть спробувати підштовхнути для якоїсь військової акції",- заявив він.

2 серпня в розпізнавальну зону протиповітряної оборони Тайваню увійшов 21 китайський військовий літак.

2 серпня збройні сили Китаю планують запуск бойових ракет під час навчань, які почнуться біля Тайваню.

2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.

МЗС Китаю, коментуючи можливий візит Пелосі на Тайвань, заявило, що США перетинають червону лінію.

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