Байден розповів, як інцидент зі шпигунською кулею вплине на відносини з Китаєм
Джо Байден заявив, що інцидент зі збитою у США китайською розвідувальною повітряною кулею не погіршить відносини між Вашингтоном та Пекіном
Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.
На запитання, чи інцидент з повітряною кулею послабить американо-китайські відносини, президент США відповів негативно.
"Ні. Ми чітко дали зрозуміти Китаю, що збираємося робити. Вони розуміють нашу позицію. Ми не збираємося відступати. Ми вчинили правильно. І тут не йдеться про послаблення чи посилення; це просто реальність", - сказав Байден.
Водночас 7 лютого координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що ситуація з китайським шпигунським аеростатом у небі США не сприяє поліпшенню і так напружених відносин між Вашингтоном і Пекіном.
- 3 лютого адміністрація Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.
- У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором.
- 4 лютого, США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. На що міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест".
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