Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.

На запитання, чи інцидент з повітряною кулею послабить американо-китайські відносини, президент США відповів негативно.

"Ні. Ми чітко дали зрозуміти Китаю, що збираємося робити. Вони розуміють нашу позицію. Ми не збираємося відступати. Ми вчинили правильно. І тут не йдеться про послаблення чи посилення; це просто реальність", - сказав Байден.

Водночас 7 лютого координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що ситуація з китайським шпигунським аеростатом у небі США не сприяє поліпшенню і так напружених відносин між Вашингтоном і Пекіном.