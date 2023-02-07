Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Очевидно, що цей інцидент не допоміг процесу (поліпшення відносин, - ред.)", - сказав він.

Раніше взаємини між Сполученими Штатами Америки й КНР і до цього були напруженими.

"Для держсекретаря Блінкена зараз просто недоречно відвідувати Пекін на тлі такого кричущого порушення нашого суверенного повітряного простору", - зауважив Кірбі.

У Білому домі переконані, що зараз - не час для дискусій віч-на-віч, аби обговорювати широкі дипломатичні питання. Тож очільник Держдепартаменту вирушить до Пекіна, коли настане слушний момент.

За словами Кірбі, у підходах президента Байдена нічого не змінилося: відносини між США й Китаєм залишаються дуже важливими - вочевидь, одними з найбільш значущих у сучасному світі.

"Президент продовжує розглядати це як стратегічну конкуренцію", - зазначив він.

Вашингтон не прагне конфлікту з Пекіном, і в цьому плані також нічого не змінилося, додав представник Білого дому.