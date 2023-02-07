Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Інцидент із "кулею-шпигуном" не сприяє поліпшенню відносин між США й КНР, очільник Держдепу вирушить до Пекіна у слушний час, - Білий дім

Інцидент із "кулею-шпигуном" не сприяє поліпшенню відносин між США й КНР, очільник Держдепу вирушить до Пекіна у слушний час, - Білий дім

7 лютого, 2023 вiвторок
05:36
Світ США та Китай

Ситуація з китайським шпигунським аеростатом у небі США не сприяє поліпшенню і так напружених відносин між Вашингтоном і Пекіном. Проте Білий дім і надалі прагне посилювати діалог

Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Очевидно, що цей інцидент не допоміг процесу (поліпшення відносин, - ред.)", - сказав він.

Раніше взаємини між Сполученими Штатами Америки й КНР і до цього були напруженими.

"Для держсекретаря Блінкена зараз просто недоречно відвідувати Пекін на тлі такого кричущого порушення нашого суверенного повітряного простору", - зауважив Кірбі.

У Білому домі переконані, що зараз - не час для дискусій віч-на-віч, аби обговорювати широкі дипломатичні питання. Тож очільник Держдепартаменту вирушить до Пекіна, коли настане слушний момент.

За словами Кірбі, у підходах президента Байдена нічого не змінилося: відносини між США й Китаєм залишаються дуже важливими - вочевидь, одними з найбільш значущих у сучасному світі.

"Президент продовжує розглядати це як стратегічну конкуренцію", - зазначив він.

Вашингтон не прагне конфлікту з Пекіном, і в цьому плані також нічого не змінилося, додав представник Білого дому.

  • 3 лютого адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.
  • У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором.
  • Вже у суботу, 4 лютого, США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. На що міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест".
Китай
Шпигунський скандал
США
Ентоні Блінкен
Читайте також:
4 лютого, 2023 субота
Якщо Рада прийме законопроєкт уряду щодо заборони УПЦ (МП), російська церква зможе існувати ще кілька років, - Княжицький
Кирило Буданов
6 лютого, 2023 понедiлок
Буданов розпочав медійну кампанію з метою отримати місце міністра оборони, - політолог Кулик
6 лютого, 2023 понедiлок
Малі висилає очільницю місії ООН з прав людини перед візитом Лаврова
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.64
    Купівля 39.64
    Продаж 40.36
  • EUR
    Купівля 42.42
    Продаж 43.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
7 лютого
06:38
ОГПУ
ОГПУ розслідує злочини росіян в Україні за трьома головними напрямками, - Костін
06:27
російські військові
В ISW пояснили, чому РФ поспішає з новим масштабним наступом в Україні
06:13
хакер
Північнокорейські хакери викрали рекордну кількість криптовалюти та секретних даних оборонних компаній
06:00
Пожежа на кораблі з авто
Пожежа на кораблі біля берегів В'єтнаму: згоріло понад 4,5 тис. автівок
05:32
Землетрус в Туреччині
Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв сягнула понад 4,2 тис.
05:05
НАТО
"Баланс між цифровою та кінетичною зброєю": НАТО на прикладі України змінює погляд на сучасну війну
04:37
Швейцарія
"Якщо не допоможемо Україні, то станемо на бік Росії": Швейцарія може дозволити реекспорт зброї
04:09
техніка окупантів
Обсяг брухту від знищеної російської техніки становить 250 тис. тонн, - УАВтормет
03:41
Кількість жертв землетрусу в Туреччині може збільшитися у вісім разів, - ВООЗ
03:13
фінляндія швеція нато
Фінляндія готова вступити в НАТО без Швеції, - IltaLehti
02:46
Російські рублі
Дефіцит майже 1,8 млрд рублів. Бюджет РФ у січні виконано лише на 60%
02:18
санкції проти рф
США планують запровадити 200% мито на російський алюміній, - Bloomberg
01:51
Мавзолей Леніна у Москві
У Москві п'яний чоловік хотів викрасти з мавзолею тіло Леніна
01:23
Оновлено
Зеленський, Львів 11.01.23
Зеленського офіційно запросили на саміт ЄС у Брюсселі
00:59
Оновлено
Землетрус в Туреччині
Землетрус у Туреччині: кількість загиблих перевищила 2000, поранено більш ніж 13 тисяч людей
00:56
Епіфаній, Митрополит Київський і всієї України
"Є всі підстави для позитивного рішення": митрополит Євстратій про перехід ПЦУ на новий календар
00:27
Олексій Данілов
Росія "благає" про переговори, але Україна висуває 4 прості умови, - Данілов
00:15
У Вовчанську через обстріл загорілася поліклініка
2023, понедiлок
6 лютого
23:53
Фейк
"Загибель понад 200 тис. солдатів" і "хімічна зброя в Соледарі": ЦПД оприлюднив добірку російських фейків 6 лютого
23:35
обережно міни
Підлітків, які травмувалися в Ізюмі внаслідок вибуху міни "Пелюстка", виписали з лікарні
22:51
Росіяни за день обстріляли три громади на Сумщині: били з кулеметів, мінометів та артилерії
22:38
Дмитро Кулеба
Модель не принципова, важливо зняти табу й отримати першу ескадрилью літаків, – Кулеба
22:19
Володимир Зеленський
Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу
22:02
на фото: уламки
Керівництву заборонили користуватися гелікоптерами до з'ясування причин авіакатастрофи у Броварах, – Клименко
21:56
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія посилює атаки на сході та стягує війська до Луганська, глава ООН боїться "ширшої" війни, а Олаф Шольц вкрав час в України. Світові ЗМІ про Україну 6 лютого
21:48
Сергій Кислиця
В ООН обговорять порушення прав людини через війну в Україні
21:44
Ексклюзив
Байден в Ізраїлі
Риторика Ізраїлю щодо України змінилась після візиту Байдена, - експерт-міжнародник Семиволос
21:19
світло
На Дніпропетровщині, в Києві й області 7 лютого діятимуть графіки стабілізаційних відключень
21:13
Українські військові прибули у Велику Британію
Українські військові прибули у Британію: опановуватимуть САУ AS90
21:12
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія розпочала наступ. Важкі бої за Бахмут. Концентрація армії РФ на Лиманському напрямку. Колонка Сергія Згурця
20:47
Денис Шмигаль
В Одесу доправили 82 генератори
20:30
Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ
"Матимемо відверту розмову за зачиненими дверима": Кулеба чекає на візит глави МЗС Ізраїлю
20:16
Ексклюзив
У Сєверодонецьку окупанти пропонують відновити знищене ними ж житло за рахунок власників
У Сєверодонецьку перебуває приблизно 8 тис. місцевих - там побільшало чужих, - очільник ВЦА Стрюк
20:12
АРМА
АРМА розшукало активи підсанкційних осіб на 1,5 млрд грн та понад 300 об’єктів, що належать їм
20:05
Ексклюзив
Бахмут, Донбас
Під Бахмутом росіяни штурмували позиції на 7 кілометрах фронту, жодну не було здано, - боєць батальйону "Свобода" Кривущенко
20:04
OPINION
Леся Вакулюк
Про "асвабадітєлєй" - давніх і нинішніх
20:03
Ворог завдав 5 ракетних і 12 авіаударів та бив із РСЗВ: загинули мирні жителі, зруйновано оселі
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 348-го дня війни: $7 мільярдів від Норвегії, ліквідовані ворожі ДРГ та активний вступ до "Гвардії наступу"
19:53
Мірча Луческу
Луческу розповів, як землетрус розбудив футболістів "Динамо" у готелі в Туреччині
19:50
Міхеїл Саакашвілі
Суд у Грузії відмовився звільнити Саакашвілі за станом здоров'я
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV