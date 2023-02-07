Інцидент із "кулею-шпигуном" не сприяє поліпшенню відносин між США й КНР, очільник Держдепу вирушить до Пекіна у слушний час, - Білий дім
Ситуація з китайським шпигунським аеростатом у небі США не сприяє поліпшенню і так напружених відносин між Вашингтоном і Пекіном. Проте Білий дім і надалі прагне посилювати діалог
Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"Очевидно, що цей інцидент не допоміг процесу (поліпшення відносин, - ред.)", - сказав він.
Раніше взаємини між Сполученими Штатами Америки й КНР і до цього були напруженими.
"Для держсекретаря Блінкена зараз просто недоречно відвідувати Пекін на тлі такого кричущого порушення нашого суверенного повітряного простору", - зауважив Кірбі.
У Білому домі переконані, що зараз - не час для дискусій віч-на-віч, аби обговорювати широкі дипломатичні питання. Тож очільник Держдепартаменту вирушить до Пекіна, коли настане слушний момент.
За словами Кірбі, у підходах президента Байдена нічого не змінилося: відносини між США й Китаєм залишаються дуже важливими - вочевидь, одними з найбільш значущих у сучасному світі.
"Президент продовжує розглядати це як стратегічну конкуренцію", - зазначив він.
Вашингтон не прагне конфлікту з Пекіном, і в цьому плані також нічого не змінилося, додав представник Білого дому.
- 3 лютого адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.
- У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором.
- Вже у суботу, 4 лютого, США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. На що міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест".
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