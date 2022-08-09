Байден сумнівається, що військові навчання Китаю біля Тайваню переростуть у війну, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

"Мене турбує їхня активність, але я не думаю, що вони підуть на щось більше", - сказав Байден свій перший публічний коментар з цього приводу після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.

У Міністерстві оборони США зазначили, що військові навчання Китаю навколо Тайваню не змінили оцінку Пентагону щодо того, що Китай не намагатиметься повернути Тайвань військовим шляхом протягом наступних двох років.

Нагадаємо, Тайвань проведе військові навчання з імітацією захисту від вторгнення Китаю

Раніше повідомлялося, що Китай завершив чотириденні навчання біля Тайваню, які розпочав у відповідь на візит на острів американського високопоставленого чиновника Ненсі Пелосі.

2 серпня спікер палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". На що Китай оголосив про військові навчання навколо Тайваню.

А вже 3 серпня завершився візит Пелосі на Тайвань. Спікерка палати представників конгресу США провела символічні зустрічі з керівництвом острівної держави, отримала орден та відвідала музей, що висвітлює боротьбу Тайваню з Китаєм.

4 серпня Китай розпочав військові навчання з бойовою стрільбою в шести зонах навколо Тайваню.

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