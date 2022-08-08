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Китай завершив навчання навколо Тайваню

8 серпня, 2022 понедiлок
06:57
Світ Китай прапор

Китай завершив чотириденні навчання біля Тайваню, які розпочав у відповідь на візит на острів американського високопоставленого чиновника Ненсі Пелосі

Про це повідомляє The Guardian.

У Народно-визвольній армії Китаю заявили, що їх навчання були зосереджені на відпрацюванні далеких повітряних і наземних ударів Китаю.

Зазначається, що китайські військові тепер будуть проводити "регулярні" навчання на тайванській стороні лінії і що "історичне завдання" щодо "возз'єднання" Китаю може бути реалізоване.

  • 2 серпня спікер палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". На що Китай оголосив про військові навчання навколо Тайваню.
  • А вже 3 серпня завершився візит Пелосі на Тайвань. Спікерка палати представників конгресу США провела символічні зустрічі з керівництвом острівної держави, отримала орден та відвідала музей, що висвітлює боротьбу Тайваню з Китаєм. 
  • 4 серпня Китай розпочав військові навчання з бойовою стрільбою в шести зонах навколо Тайваню.
  • 5 серпня міністерство закордонних справ Китаю викликало європейських дипломатів, щоб висловити їм протест у зв’язку із заявою G7 та ЄС з критикою військових навчань Китаю довкола Тайваню. А потім КНР повідомила про скорочення співпраці зі США через візит на Тайваню Ненсі Пелосі. 
  • Пекін також заявив, що накладе санкції на спікерку палати представників США Ненсі Пелосі.

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Китай
Тайвань
США
Ненсі Пелосі
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