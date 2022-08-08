Про це повідомляє агентство AFP.

Як йдеться у повідомленні, поки Пекін проводить нові навчання навколо свого сусіда, Тайвань проведе цього тижня військові навчання з бойовою стрільбою, імітуючи захист острова від китайського вторгнення.

"Самоврядний демократичний острів живе під постійною загрозою вторгнення з боку Китаю, що розглядає його як частину китайської території, яку одного дня потрібно повернути, у разі необхідності силою", - пише AFR.

За повідомленням тайванської армії, у вівторок і четвер сили острова проведуть протидесантні навчання в найпівденнішому повіті Піндун, які включатимуть розгортання сотень військовослужбовців і близько 40 гаубиць.

"Ми відпрацьовуватимемо контратаки проти симуляції ворожих атак на Тайвань", - сказав AFP речник Восьмого армійського корпусу Лу Воі Чже.

Також Лу додав, що тайванські навчання вже заплановані та не проводяться у відповідь на навчання Китаю.

"Острів регулярно проводить військові навчання, що імітують китайське вторгнення, а минулого місяця тайванські військові відпрацьовували відбиття атак з моря у рамках "спільної операції з перехоплення" найбільших щорічних навчань. Останні військові навчання відбулися після того, як Китай звинуватили у симуляції блокади та вторгнення на Тайвань під час своїх навчань останніми днями", - пише агенство.

Раніше повідомлялося, що Китай завершив чотириденні навчання біля Тайваню, які розпочав у відповідь на візит на острів американського високопоставленого чиновника Ненсі Пелосі.

2 серпня спікер палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". На що Китай оголосив про військові навчання навколо Тайваню.

А вже 3 серпня завершився візит Пелосі на Тайвань. Спікерка палати представників конгресу США провела символічні зустрічі з керівництвом острівної держави, отримала орден та відвідала музей, що висвітлює боротьбу Тайваню з Китаєм.

4 серпня Китай розпочав військові навчання з бойовою стрільбою в шести зонах навколо Тайваню.

5 серпня міністерство закордонних справ Китаю викликало європейських дипломатів, щоб висловити їм протест у зв’язку із заявою G7 та ЄС з критикою військових навчань Китаю довкола Тайваню. А потім КНР повідомила про скорочення співпраці зі США через візит на Тайваню Ненсі Пелосі.

Пекін також заявив, що накладе санкції на спікерку палати представників США Ненсі Пелосі.

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