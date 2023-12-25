Байден вважає, що президентів США можуть переслідувати за кримінальними звинуваченнями
На думку президента США Джо Байдена, очільники Білого дому можуть підлягати кримінальному переслідуванню
Про це пише Bloomberg.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден у коментарі для журналіста сказав, що "не бачить жодної" причини, чому президенти США повинні мати абсолютний імунітет від судового переслідування, як про це каже експрезидент та лідер республіканців Дональд Трамп.
Раніше Верховний суд відмовився ухвалювати рішення щодо того, чи має колишній президент Трамп імунітет від переслідування за штурм Капітолія.
- 17 листопада суддя штату Колорадо постановила, що колишній президент Дональд Трамп "брав участь у заколоті" 6 січня 2021 року, але відхилила спробу викреслити його з виборчих бюлетенів на праймеріз 2024 року.
- Однак 1 грудня стало відомо, що згідно з рішенням федерального апеляційного суду у Вашингтоні, округ Колумбія, колишній президент США Дональд Трамп не має імунітету від відповідальності за цивільними позовами, пов'язаними з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.
- У понеділок, 11 грудня, прокурори заявили, що викличуть трьох свідків-експертів на судовий процес над Трампом, які потенційно можуть показати, як учасники заворушень 6 січня пересувалися до Капітолія у відповідь на твіти колишнього президента.
- 19 грудня Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про заборону брати участь у місцевих виборах претендентів-республіканців на висування кандидатом на пост президента США у 2024 році колишньому президенту США Дональду Трампу.
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