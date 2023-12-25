Байден вважає, що президентів США можуть переслідувати за кримінальними звинуваченнями

Про це пише Bloomberg.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у коментарі для журналіста сказав, що "не бачить жодної" причини, чому президенти США повинні мати абсолютний імунітет від судового переслідування, як про це каже експрезидент та лідер республіканців Дональд Трамп.

Раніше Верховний суд відмовився ухвалювати рішення щодо того, чи має колишній президент Трамп імунітет від переслідування за штурм Капітолія.