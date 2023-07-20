Про це йдеться у пресрелізі Білого дому.

"Сторони обговорили зусилля Святого престолу з надання гуманітарної допомоги для подолання масових страждань, спричинених агресією Росії в Україні, а також адвокатування Ватиканом за повернення примусово депортованих українських дітей", - заявили в адміністрації президента США.

Зазначається, що Байден привітав подальше служіння Папи Франциска та його глобального лідерства.

Архиєпископ Болоньї та голова Єпископської конференції Італії кардинал Маттео Дзуппі 17-19 липня перебував з візитом у Вашингтоні як спецпосланець Папи Римського "у контексті місії сприяння миру в Україні".

Що відомо про "миротворчу місію" Ватикану

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

"Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона буде оприлюднена, я розповім про це", — сказав Папа репортерам під час зворотного рейсу з Угорщини.

Згодом і Київ, і Москва заперечили інформацію про цю ініціативу.

Однак 10 травня держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін сказав, що "це не були відмови".

"Вони сказали, що нічого про це не знають, але потім були контакти, де з'ясувалося з обох сторін, що це було непорозуміння", - сказав він.

На початку червня кардинал Дзуппі побував у Києві й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів представникові Ватикану про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ.

28 червня спецпосланець Папи Римського прибув до Москви.

4 липня Маттео Дзуппі повідомив, що працює над механізмом повернення депортованих Росією українських дітей.