Bayraktar за чотири дні: у Латвії зібрали понад 500 тисяч євро для ЗСУ

Про це повідомив латвійський портал LSM.

Відомо, що кампанія зі збору коштів розпочалася 16 серпня на порталі Ziedot.lv, в акції вже взяли участь понад 15 тисяч людей.

Станом на ранок 21 серпня зібрано 536 304 євро, на покупку одного безпілотника потрібно 4,5 мільйона євро.

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Керівник благодійної організації Ziedot.lv Рута Диманта закликала більше людей зробити свій внесок - пожертвування не обов'язково має бути великим.

"Нас порівняно багато. Працездатного населення – близько 700-800 тисяч. Якщо кожен пожертвує 5-10 євро, то ми швидко зможемо досягти запланованої мети", - зазначила вона.

8 серпня турецький власник Baykar створив компанію в Україні та придбав ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар". Він наголосив, що це рішення не лише політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва.

Станом на 17 серпня було відомо, що латвійці за добу після оголошення збору коштів на "байрактар" для ЗСУ пожертвували 300 тисяч євро.

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