Наявність віз у громадян РФ не означає дозвіл на в'їзд у Латвію, - посол Міщенко

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Латвія з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну припинила видачу віз росіянам, тобто з 25 лютого візи видаються у виключних випадках. 11 серпня парламент Латвії ухвалив заяву, яка визнає Росію країною, що підтримує тероризм. У цій заяві Латвія звертається до всіх країн ЄС, щоб заборонити в'їзд з туристичними візами громадянам РФ", - зауважив посол України в Латвії.



Олександр Міщенко зазначив, що був особисто на цьому історичному засіданні парламенту Латвії та чув аргументи, які звучали від парламентарів. Один з таких аргументів достатньо чітко пояснює позицію Латвії: якийсь військовослужбовець РФ вбиває українців, заробляє на цьому гроші, а потім їде до Іспанії на курорт відпочивати, тобто країни, що приймають російських туристів, споживають гроші, здобуті за вбивство українців, що є аморальним та алогічним. Тому парламент Латвії практично одноголосно проголосував за цю резолюцію та визнав Росію країною, яка діє проти України терористичними методами.



"Зараз на кордоні Латвії з РФ діє схема, за якою проводиться тестування всіх росіян, які бажають в'їхати до Латвії. А ті громадяни РФ, які вже мали візи, тих досліджують, наприклад, наскільки людина у соцмережах висловлювалася за війну, наскільки людина підтримувала Україну або навпаки, не підтримувала Україну. Тобто є щільний перегляд вже прийнятих рішень, тому наявність візи не означає, що росіянин може отримати дозвіл на в'їзд в Латвію", - пояснив дипломат.



Міщенко підкреслив, що Латвія чітко усвідомлює з ким ми маємо справу і розуміє, що потрібен повний комплекс обмежуючих заходів.

1 серпня у Латвії призупиняють дію угоди про спрощений перетин кордону мешканцями районів поблизу Росії

14 серпня президент Латвії, Егілс Левітс, наголосив, що будуть введені додаткові санкції проти Росії, зокрема Латвія повинна переглянути вже видані росіянам посвідки на проживання і анулювати їх тим, хто підтримує військову агресію

16 серпня прем'єр-міністр країни Латвії, Криш'яніс Каріньш, заявив, що Латвія продовжуватиме росіянам тимчасові дозволи на проживання лише у виняткових випадках

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb