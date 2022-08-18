Наявність віз у громадян РФ не означає дозвіл на в'їзд у Латвію, - посол Міщенко
Олександр Міщенко, надзвичайний та повноважний посол України в Латвії, зазначив, що зараз на кордоні Латвії з РФ діє схема, за якою проводиться тестування всіх росіян, які бажають в'їхати до Латвії. А ті громадяни РФ, які вже мали візи, тих досліджують, наприклад, наскільки людина у соцмережах висловлювалася за війну і як саме
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Латвія з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну припинила видачу віз росіянам, тобто з 25 лютого візи видаються у виключних випадках. 11 серпня парламент Латвії ухвалив заяву, яка визнає Росію країною, що підтримує тероризм. У цій заяві Латвія звертається до всіх країн ЄС, щоб заборонити в'їзд з туристичними візами громадянам РФ", - зауважив посол України в Латвії.
Олександр Міщенко зазначив, що був особисто на цьому історичному засіданні парламенту Латвії та чув аргументи, які звучали від парламентарів. Один з таких аргументів достатньо чітко пояснює позицію Латвії: якийсь військовослужбовець РФ вбиває українців, заробляє на цьому гроші, а потім їде до Іспанії на курорт відпочивати, тобто країни, що приймають російських туристів, споживають гроші, здобуті за вбивство українців, що є аморальним та алогічним. Тому парламент Латвії практично одноголосно проголосував за цю резолюцію та визнав Росію країною, яка діє проти України терористичними методами.
"Зараз на кордоні Латвії з РФ діє схема, за якою проводиться тестування всіх росіян, які бажають в'їхати до Латвії. А ті громадяни РФ, які вже мали візи, тих досліджують, наприклад, наскільки людина у соцмережах висловлювалася за війну, наскільки людина підтримувала Україну або навпаки, не підтримувала Україну. Тобто є щільний перегляд вже прийнятих рішень, тому наявність візи не означає, що росіянин може отримати дозвіл на в'їзд в Латвію", - пояснив дипломат.
Міщенко підкреслив, що Латвія чітко усвідомлює з ким ми маємо справу і розуміє, що потрібен повний комплекс обмежуючих заходів.
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