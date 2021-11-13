Bellingcat оприлюднить розслідування про "вагнергейт" наступного тижня

Про це повідомляє Bellingcat у twitter.

У проєкті пообіцяли оприлюднити деталі того, що призвело до арешту 33 російських найманців у Білорусі в липні 2020 року.

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"На початку наступного тижня буде опубліковано нашу довгоочікувану доповідь про "вагнергейта", в якій буде надано деталі того, що призвело до арешту 33 підозрюваних російських найманців у Білорусі в липні 2020 року", - заявили у Bellingcat.

CNN опублікувало матеріал, в якому повідомлялось про те, як готувалися до спецоперації із затримання вагнерівців українські спецслужби і чим допомагали США.

Нагадаємо, 8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило , що спецоперація із затримання вагнерівців в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".

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