"Бенфіка" позбулась конкурента українця Яремчука

Про це повідомляє офіційний сайт "Бенфіки".



Вальдшмідт став гравцем німецького "Вольфсбурга". Сума трансферу склала 12 млн євро, форвард уклав договір з новим клубом на чотири роки.



Лука Вальдшмідт виступав за "Бенфіку" з минулого літа. Форвард перейшов з “Фрайбурга” за 15 млн євро. У цьому сезоні нападник уже встиг забити два голи, в одному з яких йому асистував українець Роман Яремчук. Німець грав на позиції нападника, як і наш співвітчизник.