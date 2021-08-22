"Бенфіка" позбулась конкурента українця Яремчука
Португальська "Бенфіка" продала німецького форварда Луку Вальдшмідта
Про це повідомляє офіційний сайт "Бенфіки".
Вальдшмідт став гравцем німецького "Вольфсбурга". Сума трансферу склала 12 млн євро, форвард уклав договір з новим клубом на чотири роки.
Лука Вальдшмідт виступав за "Бенфіку" з минулого літа. Форвард перейшов з “Фрайбурга” за 15 млн євро. У цьому сезоні нападник уже встиг забити два голи, в одному з яких йому асистував українець Роман Яремчук. Німець грав на позиції нападника, як і наш співвітчизник.
- 1 серпня "Бенфіка" купила у "Гента" за 17 млн євро українського нападника Романа Яремчука.
- 11 серпня у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Роман Яремчук допоміг забити м'яч у ворота "Спартака" за"Бенфіку".
- 14 серпня Яремчук вдало зіграв за "Бенфіку" у дебютному матчі в чемпіонаті Португалії з футболу.
- 18 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів "Бенфіка" перемогла ПСВ, Яремчук віддав асист.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 30.94Продаж 31.42
- Актуальне
- Важливе