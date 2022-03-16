"Бенфіка" та "Атлетико" вийшли в чвертьфінал Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Після матчів 15 березня, де "Бенфіка" перемогла "Аякс", а "Атлетико" виявився сильнішим за МЮ - відомі вже 6 учасників чвертьфіналу.



Раніше в чвертьфінал ЛЧ вийшли мюнхенська "Баварія", англійські "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті" і мадридський "Реал".



Ще два учасники чвертьфінала Ліги чемпіонів визначаться у вечірніх матчах 16 березня.

Ліга чемпіонів



1/8 фіналу



16 березня



"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Атлетико" (Іспанія) 0:1 (перший матч - 1:1)



Гол: Лоді, 41



"Аякс" (Нідерланди) - "Бенфіка" (Португалія) 0:1 (перший матч - 2:2)



Гол: Нуньєс, 77

⏰ RESULTS ⏰



????⚪️ Renan Lodi nods winner at Old Trafford as Atlético book spot in quarter-finals



???? Núñez heads in only goal in Amsterdam to send Benfica into last 8



Which side has the better chance in next round❓#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2022

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