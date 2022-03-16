"Бенфіка" та "Атлетико" вийшли в чвертьфінал Ліги чемпіонів
Визначились 6 з 8 клубів, які зіграють у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після матчів 15 березня, де "Бенфіка" перемогла "Аякс", а "Атлетико" виявився сильнішим за МЮ - відомі вже 6 учасників чвертьфіналу.
Раніше в чвертьфінал ЛЧ вийшли мюнхенська "Баварія", англійські "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті" і мадридський "Реал".
Ще два учасники чвертьфінала Ліги чемпіонів визначаться у вечірніх матчах 16 березня.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
16 березня
"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Атлетико" (Іспанія) 0:1 (перший матч - 1:1)
Гол: Лоді, 41
"Аякс" (Нідерланди) - "Бенфіка" (Португалія) 0:1 (перший матч - 2:2)
Гол: Нуньєс, 77
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