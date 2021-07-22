Берінчик накинувся на Джошуа зі звинуваченнями перед боєм британця проти Усика

Про це повідомляє Xsport.ua.

За словами Берінчика, Джошуа підсужували на чемпіонаті світ-2011 та Олімпіаді-2012, аби він здобув золоту медаль на Іграх у Лондоні.

"У 2011 році дивився поєдинки Джошуа в Баку на чемпіонаті світу, і там його, звичайно, протягували. Ми зрозуміли, що він буде олімпійським чемпіоном. На Іграх його теж протягували. У деяких боях його розбивали, але, на жаль, судді дивилися в його бік, і йому приліпили олімпійську медаль", - сказав Берінчик.

Він висловив переконання, що інший володар золота Олімпіади-2012 - українець Олександр Усик - переможе Ентоні Джошуа в поєдинку, який відбудеться у Лондоні 25 вересня.

"Джошуа, звичайно, чемпіон, переміг Кличка, володіє чемпіонськими поясами. Це буде важка робота. Звичайно, ми за наших, будемо вболівати за Олександра Усика, за його техніку, пересування. Я думаю, він йому "кабіну" розіб'є", - сподівається Берінчик, який виграв на Олімпіад-2012 срібну медаль у категорії до 64 кг.

Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На Олімпіаді-2012 британець здобув золото у надважкій вазі (понад 91 кг), а Усик став найкращим у першій важкій вазі (до 91 кг).

Нагадаємо, 20 липня про бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа було оголошено офіційно.

Джошуа, заявив, що у поєдинку з Усиком знову ставить усі свої досягнення на карту.

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк підтвердив, що у контракті на бій з Ентоні Джошуа передбачено можливість реваншу.

У свою чергу, промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн назвав поєдинок з Олександром Усиком найбільшим у кар'єрі британського боксера.

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