Безкоштовні смартфони для COVID-вакцинованих пенсіонерів прив'язуватимуть до сім-карт і паспортів, - Мінцифри
Заступник очільника Мінцифри Олексій Вискуб заявив, що безкоштовні смартфони, які планують безкоштовно надавати вакцинованим проти коронавірусу українцям віком від 60 років, будуть прив'язані до паспортів і сім-карт
Про це він розповів dev.ua.
"Хтось захоче ж передавати ці смартфони. Але ми з мобільними операторами знайшли інший спосіб. І точно забезпечимо те, щоб бабуся чи дідусь не змогли передати свій смартфон комусь іншому. Сім-карта буде прив’язана, наприклад, до IMEI телефону і зареєстрована на паспорт. А номер стане відразу фінансовим номером, прив’язаним до паспорта для мінімізації шахрайства", - повідомив Олексій Вискуб.
Він зазначив, що мобільні оператори пропонують встановити на такі телефони спеціальний застосунок, що дасть змогу контролювати незмінність користування смартфоном.
"Хочемо, щоб смартфон обійшовся не дорожче 5 тисяч грн. Ми хотіли б, звичайно, влізти до 4-х", - додав заступник міністра.
За його словами, проєкт триватиме до трьох років. У 2022 році заплановано роздати кілька мільйонів смартфонів.
- Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що навесні 2022 року усі вакциновані громадяни віком від 60 років матимуть змогу отримати безкоштовний смартфон від держави.
- Крім того, народний депутат Ярослав Железняк зауважив, що на забезпечення смартфонами літніх людей потрібно понад 30 млрд грн.
- Заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко повідомив, що держкошти не на купівлю смартфонів не витрачатимуть.
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