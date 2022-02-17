Безкоштовні смартфони для COVID-вакцинованих пенсіонерів прив'язуватимуть до сім-карт і паспортів, - Мінцифри

Про це він розповів dev.ua.



"Хтось захоче ж передавати ці смартфони. Але ми з мобільними операторами знайшли інший спосіб. І точно забезпечимо те, щоб бабуся чи дідусь не змогли передати свій смартфон комусь іншому. Сім-карта буде прив’язана, наприклад, до IMEI телефону і зареєстрована на паспорт. А номер стане відразу фінансовим номером, прив’язаним до паспорта для мінімізації шахрайства", - повідомив Олексій Вискуб.



Він зазначив, що мобільні оператори пропонують встановити на такі телефони спеціальний застосунок, що дасть змогу контролювати незмінність користування смартфоном.



"Хочемо, щоб смартфон обійшовся не дорожче 5 тисяч грн. Ми хотіли б, звичайно, влізти до 4-х", - додав заступник міністра.



За його словами, проєкт триватиме до трьох років. У 2022 році заплановано роздати кілька мільйонів смартфонів.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що навесні 2022 року усі вакциновані громадяни віком від 60 років матимуть змогу отримати безкоштовний смартфон від держави.

Крім того, народний депутат Ярослав Железняк зауважив, що на забезпечення смартфонами літніх людей потрібно понад 30 млрд грн.

Заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко повідомив, що держкошти не на купівлю смартфонів не витрачатимуть.

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