Безос запропонував NASA покрити витрати у $2млрд на модуль висадки на Місяці в обмін на контракт

Про це повідомляє пресслужба компанії Джефа Безоса Blue Origin.

"Ми створили національну команду - з чотирма основними партнерами і більш ніж 200 дрібними і середніми постачальниками в 47 штатах - щоб зосередитися на проєктуванні, створенні та експлуатації льотної системи, на яку може розраховувати країна. NASA інвестувало понад півмільярда доларів в національну команду у 2020-2021 роках, і ми добре себе проявили. Команда розробила і знизила ризики безпечного, економічного по масі проєкту, який може забезпечити висадку людини на Місяці в 2024 році", - йдеться у листі.



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Безос зауважив, що за пальне модуль використовуватиме рідкий водень, який можна видобувати на Місяці.



Систему спроєктовано таким чином, щоб вона могла переміщатися на різних ракетах-носіях, зокрема Falcon Heavy. Він підкреслив, що початкова місія компанії Blue Origin вимагає всього трьох комерційних запусків. Це знижує ризик провалу місії через аномалії при запуску.



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Засновник Amazon запропонував NASA покрити до $2 млрд дефіциту бюджету агентства в обмін на контракт. Компанія також готова відмовитися від отримання платежів за цей модуль цьогоріч і упродовж двох наступних років.



Також Blue Origin пропонує своїм коштом узяти участь у розробці та запуску елемента посадкового модуля, щоб знизити ризики для астронавтів. Витрати на цю частину програми компанія оцінює більш як у $1 млрд.

