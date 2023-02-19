Про це повідомляє Федерація біатлону України у telegram.

Джиму вирішили зняти з останнього старту ЧС у Німеччині через застуду. Раніше вона з цієї причини пропустила в Обергофі естафету.

Олімпійська чемпіонка-2014 була єдиною представницею України, яка здобула право виступити у мас-старті, де змагаються 30 найсильніших біатлоністок світу.

Гонка на 12,5 км розпочнеться о 16:15. О 13:30 на дистанцію 15 км в Обергофі вийдуть чоловіки. Україну представлятимуть Дмитро Підручний та Антон Дудченко.