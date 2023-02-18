Про це повідомляє Еспресо.TV.

У суботу, 18 лютого, на чемпіонаті світу в Обергофі відбулася чоловіча естафета. Збірна України втратила шанси на високі позиції під час другого етапу, коли Дмитро Підручний не впорався із поривчастим вітром та заробив одразу чотири кола штрафу. Незакритою по одній мішені також залишили Богдан Цимбал та Антон Дудченко. У підсумку це відкинуло українців на 13-те позицію.

Чемпіоном світу в естафеті стала Франція. Вона завадила Йоганнесу Тінгнесу Бьо виграти шосте поспіль золото в Обергофі та побити рекорд за кількістю перемог на одному чемпіонаті світу. Норвегія вперше в сезоні задовольнилася в чоловічій естафеті сріблом.

Чемпіонат світу - 2022

Обергоф, Німеччина

18 лютого

Чоловіки. Естафета 4х7,5 км

1. Франція 1:21.48,8 (1 штрафне коло + 9 запасних патронів)

2. Норвегія - відставання 38,9 (2+14)

3. Швеція +1.39,8 (1+13)

13. Україна +5.51,1 (6+15)