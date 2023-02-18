Біатлон: Франція завадила рекорду Бьо, Україна з шістьма колами штрафу фінішувала в естафеті 13-ю
На чемпіонаті світу з біатлону збірна Франції перемогла у боротьбі за золото в естафеті Норвегію, Україна через невдалу стрільбу посіла 13-те місце
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У суботу, 18 лютого, на чемпіонаті світу в Обергофі відбулася чоловіча естафета. Збірна України втратила шанси на високі позиції під час другого етапу, коли Дмитро Підручний не впорався із поривчастим вітром та заробив одразу чотири кола штрафу. Незакритою по одній мішені також залишили Богдан Цимбал та Антон Дудченко. У підсумку це відкинуло українців на 13-те позицію.
Чемпіоном світу в естафеті стала Франція. Вона завадила Йоганнесу Тінгнесу Бьо виграти шосте поспіль золото в Обергофі та побити рекорд за кількістю перемог на одному чемпіонаті світу. Норвегія вперше в сезоні задовольнилася в чоловічій естафеті сріблом.
Чемпіонат світу - 2022
Обергоф, Німеччина
18 лютого
Чоловіки. Естафета 4х7,5 км
1. Франція 1:21.48,8 (1 штрафне коло + 9 запасних патронів)
2. Норвегія - відставання 38,9 (2+14)
3. Швеція +1.39,8 (1+13)
13. Україна +5.51,1 (6+15)
- 11 лютого українець Дмитро Підручний фінішував п'ятим у спринті та показав найкращий результат збірної України на чемпіонаті світу - 2023.
- 12 лютого Підручний фінішував восьмим у гонці переслідування.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе