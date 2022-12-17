Біатлон: Прима показав найкращий в сезоні результат збірної України на Кубку світу
На етапі Кубка світу в Ансі Артем Прима фінішував десятим у гонці переслідування та продемонстрував найкращий в сезоні результат збірної України в особистих змаганнях
Про це повідомляє Еспресо.TV.
17 грудня в Ансі (Франція) Прима розпочав гонку переслідування 18-м. Українець заробив одне штрафне коло та чотирьох вогневих рубежах та зумів піднятися на десяту позицію. Цей результат виявився найкращим для збірної України в особистих змаганнях на етапах Кубка світу в нинішньому сезоні.
Усі медалі дісталися представникам Норвегії. Переміг Стурла Легрейд, срібло отримав Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія), бронзу - Йоганеес Бьо.
Кубок світу
3-й етап
Ансі, Франція
Чоловіки
Гонка переслідування, 12,5 км
1. Стурла Легрейд (Норвегія) - 29.44,1 (3 штрафних кола)
3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) - відставання 24,6 (0)
3. Йоганнес Бьо (Норвегія) - 35,8 (2)
10. Артем Прима (Україна) - 1.21, 2 (1)
31. Антон Дудченко (Україна) - 3.22,3 (5)
35. Богдан Цимбал (Україна) - 3.52,5 (1)
- 4 грудня на першому етапі Кубка світу в Контіолахті українець Антон Дудченко піднявся з 59-ї на 18-ту позицію у гонці переслідування.
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