Білий дім освітили синім і білим на знак підтримки Ізраїлю

Світлину опубліковано у твіттері Білого дому.

"Сьогодні ввечері Білий дім освітлюється біло-блакитним кольором як символ незмінної підтримки та солідарності Сполучених Штатів з народом Ізраїлю після жахливих терористичних атак, скоєних ХАМАСом", – зазначено в підписі до фото.

Світлину Білого дому в кольорах ізраїльського прапора опублікував у твіттері і президент США Джо Байден.

"Сьогодні ввечері Америка чітко каже ізраїльському народу, всьому світу та терористам скрізь, що ми підтримуємо Ізраїль. Це ніколи не зміниться", – йдеться в його дописі.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом - понад 80 країн.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду Гази.

ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у розмові з Джо Байденом, що Ізраїль "буде змушений" розпочати наземну операцію в секторі Гази. Бойовики ХАМАСу відповіли, що почнуть вбивати цивільних заручників і транслювати страти за удари по сектору Газі, що здійснюватимуться без попереджень про цілі.

Пізно ввечері 9 жовтня стало відомо, що представник ХАМАСу заявив, начебто угруповання відкрите до перемовин з Ізраїлем про перемир'я, оскільки "цілі були досягнуті".