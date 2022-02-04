Білий дім підтвердив обговорення з Європою диверсифікації поставок газу
Сполучені Штати Америки обговорюють з партнерами диверсифікацію поставок газу в Європу у разі вторгнення РФ в Україну
Про це повідомляє Reuters.
Прессекретар Білого дому Джен Псакі наголосила, що США обговорюють із союзниками і експортерами газу способи забезпечення стабільних поставок до Європи.
"Мова йде про варіант, якщо Росія вторгнеться в Україну і порушить поставки", - наголосила вона.
- Раніше повідомлялось, що США ведуть переговори з країнами та компаніями у всьому світі про перенаправлення постачання газу до Європи у разі перебоїв.
- Джо Байден і Урсула фон дер Ляєн обговорили енергетичну безпеку та пообіцяли "уникнути перебоїв із поставками, зокрема тих, які можуть виникнути внаслідок вторгнення Росії в Україну".
- Також США та ЄС звернулися до кількох країн Азії щодо відправки палива до Європи, якщо в регіоні вибухне конфлікт через нове вторгнення Росії в Україну.
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