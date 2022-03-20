Білорусь де-факто вже воює проти України, - Веніславський

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV.



“Потрібно пам’ятати, що Республіка Білорусь де-факто перебуває в стані війни з Україною. Білорусь вчинила факт агресії проти України так само як і Росія. Оскільки, в Білорусі надали свій повітряний простір та суходіл для нанесення ударів по території України, що за міжнародними угодами кваліфікується як агресія проти країни”, - пояснив Веніславський.



Нардеп зауважив, що готовність вступити у війну проти України демонструється в Республіці Білорусь з першого дня вторгнення РФ. Веніславський наголосив, що Білорусь постійно підводить та відводить від кордону з Україною БТГ.



Читайте також: “У військових частинах Білорусі замінюють офіцерів. Свої не хочуть воювати з Україною”, - заява батальйону Кастуся Калиновського



“Білорусь від першого дня війни Росії проти України демонструє готовність перейти кордон з Україною. Зокрема, у Білорусі відбуваються маневри БТГ вздовж нашого кордону. Це змушує наші підрозділи ЗСУ бути готовими до такого сценарію. З кожним днем з’являється все більше новин про готовність військово-політичного керівництва Білорусі розпочати війну проти України. Тим не менше, Лукашенко всі ці три тижні намагався уникнути участі від цієї авантюри”, - додав Веніславський.





Нагадаємо, 19 березня голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин заявив, що між Білоруссю та Україною немає залізничного сполучення.

19 березня підконтрольний режиму Лукашенка надзвичайний та уповноважений посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокол заявив, що окрім нього з української території виїхали ще 10 співробітників посольства.