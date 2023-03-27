Білорусь може стати законною ціллю для запобігання ядерній загрозі, - експерт Defense Express Рябих
При розміщенні ядерних боєприпасів Білорусь є законною ціллю для того, щоб на неї були націлені всі необхідні засоби щодо запобігання ядерній загрозі
Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.
"Ніхто білоруським військовим не дасть ядерну кнопку. Їх використовують в темну, розміщуючи ці боєприпаси на їхній території і піддають великій небезпеці все білоруське суспільство. При розміщенні таких боєприпасів Білорусь є законною ціллю для того, щоб на неї були націлені всі необхідні дієві засоби щодо запобігання, зокрема ядерній загрозі для європейських країн", - зазначив він.
Рябих нагадав, що Путін заявив про те, що все оперативне управління буде здійснювати саме російські військові.
"У них є вся логістична база, база управління, зберігання і всі коди доступу до такої зброї. Білорусам відводиться роль таких собі статистів у цій ганебній грі російського диктатора", - підсумував експерт.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
- В Інституті вивчення війни повідомили, що Путін заявив про розташування тактичної ядерної зброї у Білорусі, аби налякати Захід та знизити ефективність контрнаступу України.
- А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі підвищує рівень відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що цією заявою Володимир Путін зізнається у страху програти війну.
- У МЗС Німеччини розкритикували розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі та назвали це "спробою залякування". А Міністерство закордонних справ України відреагувало на наміри Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та вимагає скликати Радбез ООН.
- Своєю чергою голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, якщо РФ розмістить ядерну зброю у Білорусі, то ЄС запровадить нові санкції. Натомість польське міністерство закордонних справ назвало такий намір президента Росії кроком до подальшого втягування країни у військову машину.
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