Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

"Ніхто білоруським військовим не дасть ядерну кнопку. Їх використовують в темну, розміщуючи ці боєприпаси на їхній території і піддають великій небезпеці все білоруське суспільство. При розміщенні таких боєприпасів Білорусь є законною ціллю для того, щоб на неї були націлені всі необхідні дієві засоби щодо запобігання, зокрема ядерній загрозі для європейських країн", - зазначив він.

Рябих нагадав, що Путін заявив про те, що все оперативне управління буде здійснювати саме російські військові.

"У них є вся логістична база, база управління, зберігання і всі коди доступу до такої зброї. Білорусам відводиться роль таких собі статистів у цій ганебній грі російського диктатора", - підсумував експерт.